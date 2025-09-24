El no parlamento oficial de la forma Sekber, OSO: soberano para los intereses de la gente

Yakarta, Viva – Presidente Fiesta Hanura, Oesman Sapta Odang Alias Integral Reuniendo 12 partidos políticos no parlamento en su residencia en el área de Kuningan, South Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

En esa ocasión, el partido no parlamento formó oficialmente una secretaría conjunta (Secretaría) del movimiento de soberanía de votos del pueblo para escoltar y impulsar el umbral parlamentario o el umbral parlamentario cero por ciento en las elecciones de 2029.

OSO enfatizó que el Secretario formado se comunicaría proactivamente con la formación de la ley tanto del DPR como el Gobierno para garantizar que la revisión de la ley electoral se adapte a las disposiciones del porcentaje de PT cero.

Reunión de partidos políticos no parlamento en la residencia de OSO Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

«Se ha decidido que el establecimiento de la Secretaría mueve la soberanía de las personas de 12 partidos (no parlamento), 9 partidos presentes, los demás querrán adelantar, por favor, para unirse para construir algo que pueda proporcionar el valor de los votos de las personas soberanas para el beneficio de las personas en 2029 por venir», dijo OSO «, dijo Oso.

«¿Por qué estamos listos ahora desde el principio? Porque para que no vuelva a suceder, las reglas se cambian así, para que sea perjudicial para la lucha de las partes presentes aquí, que no es parlamento», continuó.

OSO dijo que hasta 17,304,303 o 17.3 millones de votos se perdieron o no se representaban en el Parlamento indonesio debido a la aplicación de PT 4 por ciento en las elecciones legislativas de 2024.

«Desafortunadamente, esta voz perdida de la gente aquí se registró en 17,304,303 votos de las personas se perdieron o no se representaban en el Parlamento indonesio», dijo.

OSO evalúa que la pérdida de 17,304,303 es el voto de la gente porque PT (umbral de la parlemenemería) no es solo las estadísticas electorales, sino un delito de representación de las violaciones del principio de la soberanía del pueblo y las desviaciones de la teoría principal democracia.

Entonces no está representado por los votos de 17 millones de personas en el parlamento indonesio son contrarios a los principios de la igualdad política que son la base de la democracia moderna.

«Si el Pt 4 por ciento aún se aplica, la democracia se enoja se convierte en un problema con el principio de la soberanía del pueblo. ¿Sí, los amigos? En teoría de la política, la soberanía del pueblo es propiedad de la gente.

Reunión de partidos políticos no parlamento en la residencia de OSO Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Para obtener información, a esta amistad asistieron representantes de partidos políticos no parlados, como Oso del Partido Hanura; El presidente del Partido Laborista dijo Iqbal; Consejo Asesor de la UN Fahri Bachmid; Presidente de la fiesta comunitaria, Aznur Syamsu; Secretario General de Perino Fery Kurnia Rizkiyansyah; Secretario General de PKN, Sri Mulyono; Wasekjen Prima Party Ika Apriliani; Presidente de LBH PPP Erfandi; y Secretario General del Partido de Trabajo Irman Jaya Tahrir.

Mientras tanto, los representantes del Partido Gelora, el Partido Garuda y el PSI no han podido asistir a la reunión.