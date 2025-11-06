¡Él no es corrupto y limpio!

Cilegón, VIVO – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto expresó su admiración por el expresidente Corea Al sur del parque Chung-Hee. Él evaluó, figura general Ha prestado extraordinarios servicios para el desarrollo de Corea del Sur y quiere seguir sus pasos.

Así lo transmitió Prabowo durante un discurso en la inauguración de la fábrica Lotte Chemical Indonesia (LCI) en Cilegon, Banten, el jueves 6 de noviembre de 2025.

«Uno de mis ídolos, a quien sigo como ejemplo, es el general Park Chung Hee, presidente de Corea del Sur que dirigió el desarrollo de la industrialización coreana», dijo Prabowo.

Prabowo explicó que casi todos los surcoreanos conocen la figura de Park Chung-Hee. Fue un general que contribuyó al desarrollo económico de Corea del Sur mientras se desempeñaba como presidente.

«Y lo que admiro de él y de todo el pueblo coreano es que es una persona limpia, una persona que no es corrupta, una persona que construyó una buena cultura coreana», dijo.

Por ello, Prabowo también idolatra la figura de Park Chung-Hee. Admitió que seguiría sus pasos. Donde, aunque se ha retirado del mundo militarpero seguirá manteniendo el honor y la disciplina como ex soldado.

«Así que ese es uno de mis ejemplos. Quiero ser así. Aunque estoy retirado, todavía tengo honor y orgullo como general», dijo.

Por otro lado, Prabowo admira la disciplina y la dureza. nación Corea. cuenta su experiencia personal mientras aún servía en el ejército y era entrenado directamente por instructores de Corea del Sur.

«Corea es una nación que muchas veces es invadida por otras naciones, ellas también fueron colonizadas como nosotros, pero son duras, firmes, disciplinadas, quizás no tanto de recursos naturales, solo de recursos humanos, sus líderes son fuertes», dijo Prabowo.

Dijo que la disciplina del pueblo coreano se refleja en el espíritu inquebrantable de los entrenadores militares que trabajaron con él cuando dirigió la unidad en Kopassus. Prabowo admitió que había aprendido muchas lecciones valiosas de la forma en que entrenaban.

«Tengo mucha experiencia con el lado coreano. Cuando estaba en el ejército, me ayudaban entrenadores de Corea, eran muy duros, entrenaban desde el frente», dijo Prabowo.