El nivel de agua de Yamuna en Delhi retrocede, las cosas vuelven a la normalidad







El nivel de agua del Río Yamuna En Delhi se sumergió debajo de la marca de peligro el domingo por la noche, dando alivio muy necesario después de varios días de preocupación. Según los funcionarios, el Yamuna había fluido por encima de la marca de peligro de 205.33 metros desde el 2 de septiembre. A las 10 p.m., el nivel del río se registró a 205.32 metros.

La marca de advertencia del Yamuna para la ciudad es de 204.5 metros, mientras que la marca de peligro es de 205.33 metros. La evacuación de personas comienza a 206 metros. Anticipando la posible situación de inundación, las personas que residen en las áreas bajas se han trasladado a lugares más seguros como medida preventiva.

El viernes, el ministro de Delhi, Parvesh Verma, instó a las personas a no crear pánico innecesario entre los ciudadanos mientras visitaba el área de líneas civiles de Delhi en medio de las fuertes lluvias en la capital nacional en los últimos días.

Hablando con los reporteros, Parvesh Verma dijo: «No hay una gota de agua en el área de las líneas civiles. La carretera de servicio contigua a la carretera de anillo está de 8 a 10 pies por debajo del nivel de la carretera, y se está bombeando el agua de lluvia. No es correcto decir que Delhi está sumergida en el río Yamuna».

Anteriormente, el mercado de monasterios de Delhi, Yamuna Bazaar, Vasudev Ghat y las áreas residenciales cercanas se inundaron en medio de un aumento en los niveles de agua del río Yamuna. Se instalaron máquinas en las áreas alrededor de Vasudev Ghat para bombear el agua de la inundación.

Anticipando la posible situación de inundación, las personas que residen en las áreas bajas se trasladaron a campos de socorro establecidos cerca de la fase 1 de Mayur Vihar como medida preventiva. Debido a las fuertes lluvias, el nivel de agua de Yamuna había registrado un máximo histórico de 208.66 metros el miércoles.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente