El ‘Nishaanchi’ de Anurag Kashyap presenta un trailer

Amazon MGM Studios India ha presentado el trailer de «Nishaanchi«, Un artista lleno de acción del aclamado director Anurag kashyap Eso promete brindar una experiencia teatral completa cuando llega a los cines.

Protagonizada por el recién llegado Aaishvary Thackeray En un papel gemelo, la película se centra en los hermanos Babloo y Dabloo (Thackeray) cuyas cosmovisiones opuestas impulsan la narrativa ambientada a principios de la década de 2000 Uttar Pradesh, norte de la India. Vedika Pinto coprotagoniza como Rangeeli Rinku, con Mohammed Zeeshan Ayyub, Monika Panwar y Kumud Mishra completando el elenco.

«Aaishvary, Vedika, Monika, Zeeshan, Kumud y todos los actores de la película, no solo actuaron, vivieron y respiraron estos personajes», dijo el director. «Su compromiso con la historia y la autenticidad de sus actuaciones brilla en la película».

Ajay Rai y Ranjan Singh de Jar Pictures producen junto con Flip Films, con Kashyap co-escribiendo el guión con Prasoon Mishra y Ranjan Chandel. El proyecto marca una colaboración entre las «pandillas de Wasseypur» Helmer y el brazo de producción de Amazon India.

«‘Nishaanchi’ es una historia que he llevado conmigo durante años. Es mi película más cinematográfica con una historia clásica en su centro que involucra emoción, traición, acción, todo lo que crecí amando en las películas hindi», dijo Kashyap. «Trabajar con Amazon MGM Studios India fue extremadamente fructífero ya que confiaron por completo».

El avance de dos minutos muestra secuencias de acción, romance y dinámica familiar en múltiples historias.

«Estamos encantados de finalmente presentar el trailer de ‘Nishaanchi’ al público», dijo Madhok, director y jefe de India Originals en Amazon MGM Studios y Prime Video. «Nosotros en Amazon MGM Studios India estamos encantados de colaborar con Anurag Kashyap para esta película, un cineasta cuya narración audaz y cargada emocionalmente ha dejado una marca indeleble en el cine indio».

Para el actor principal Thackeray, el doble papel presentó oportunidades de rendimiento y musical, ya que también contribuyó a la banda sonora de la película.

«Jugar gemelos que son opuestos completos me desafiaron en todos los sentidos, emocional, física y como actor», dijo. «Al mismo tiempo, contribuir a la música de la película era igual de especial. Para mí, la actuación y la música son como Babloo y Dabloo, dos partes distintas de mi personalidad que se equilibran y se completan entre sí».

Zee Music Co respalda la banda sonora, que presenta compositores como Anurag Saikia, Manan Bhardwaj y Dhruv Ghanekar. Arijit Singh y Madhubanti Bagchi proporcionan voces junto a Thackeray para pistas como «Filam Dekho», «Dear Country» y «Birwa».

La coprotagonista Pinto destacó trabajar con el aclamado cineasta como un hito profesional.

«AK Sir siempre ha estado en mi lista de deseos, alguien que he admirado durante años, por lo que tener la oportunidad de ser dirigido por él ha sido realmente un sueño hecho realidad», dijo Pinto. «Jugar Rangeeli Rinku ha sido un desafío hermoso. A primera vista, se parece a esta dulce e inocente niña y mi aspecto en la película refleja que, pero en el fondo, es feroz, audaz y llena de espíritu».

El lanzamiento representa la estrategia teatral continua de Amazon MGM Studios India después de otras producciones locales.

«Creemos firmemente en el poder de la experiencia teatral y estamos comprometidos a traer una lista de películas distintivas a los cines en los próximos años», señaló Madhok. «‘Nishaanchi’ es una parte muy especial de este viaje: un artista apasionante que combina el amor, el conflicto, el drama y la música de una manera que solo Anurag puede».

«Nishaanchi» se abre en los teatros indios el 19 de septiembre.

Mira el trailer aquí: