El niño se quejó de dolor en el área privada, la policía arrestó a los perpetradores inmorales

Labu bajo, vivo – Un hombre casado con las iniciales WP (29) fue arrestado por la estación de policía de Lembor, West Manggarai Regency, después de ser sospechoso de tomar medidas inmoral contra una mujer de cinco años.

Este caso se reveló cuando la madre de la víctima sospechaba de la actitud de su hijo. El niño se quejó de dolor en la sección privada, poco después de que ocurriera el incidente.

«Por la tarde, al bañarse, la víctima prohibió a su madre que sostuviera el área privada.

Según la policía, el incidente ocurrió cuando los padres de la víctima estaban en el jardín. El autor que era vecino de la víctima invitó al niño a su casa. En la sala, con varias persuasiones, los perpetradores lanzaron sus acciones depravadas.



Los perpetradores inmorales del niño fueron arrestados por la estación de policía de Lembor, West Manggarai, NTT

La policía se mudó inmediatamente después de que ingresó el informe. La evidencia en forma de post mortem, así como la ropa de la víctima y los perpetradores en el momento del incidente habían sido asegurados.

«Hemos embolsado un post mortem y otra evidencia en forma de víctimas de víctimas y perpetradores durante el incidente. Los perpetradores han sido detenidos en el Centro de Detención de la Policía Regional de West Manggarai», explicó Vinsen.

Por sus acciones, WP fue acusado bajo el Artículo 81 Párrafo (1) y (2) o el artículo 82 de la ley número 17 de 2016 sobre la protección infantil. La amenaza de castigo es bastante severa, que es prisión por hasta 15 años. (Vera Bahali/Tvone/Labuan Bajo)