El niño Laroi se asocia con Project Healthy Minds

El niño Laroi es la estrella de una nueva campaña de salud mental producida por Proyecto de mentes saludablesuna organización sin fines de lucro de tecnología de salud mental de la salud mental del milenio Z, y Michael D. Ratner y Medios de comunicación.

El anuncio del Servicio Público se ejecutará exclusivamente en los cines de AMC a partir de septiembre y está programado para el Mes Nacional de Prevención del Suicidio, que también se extenderá antes del Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre. El video se destacará en el Festival Anual del Día Mundial de la Salud Mental del Proyecto Healthy Minds en la ciudad de Nueva York.

Laroi agrega: «La salud mental toca a todos, incluido yo. Hablar cambió mi vida, y quiero que más personas se sientan seguras haciendo lo mismo. Asociarse con Project Healthy Minds nos ayuda a normalizar esas conversaciones y conectar a los fanáticos con un apoyo real y libre».

«En un momento en que la crisis de salud mental está rompiendo todos los discos equivocados, hay algo bastante poderoso que el icónico músico detrás de ‘Stay’ le dice a su generación que no espere para buscar ayuda», dijo Phillip Schermer, fundador y CEO de Project Healthy Minds. «Este Día Mundial de la Salud Mental, Project Healthy Minds, no podría estar más orgulloso de asociarse con los teatros Kid Laroi, OBB Media y AMC para desestigmatizar la salud mental y alentar a todos los estadounidenses a acceder a los servicios de salud mental a través del mercado en línea gratuito de Project Healthy Minds».

+ Productor La lan se ha asociado con 1916 empresas lanzar Grupo de Publicación/Producción de Milán (MPG), una nueva empresa conjunta centrada en la publicación, el desarrollo de artistas y la estrategia creativa cruzada. La empresa está dirigida por el ejecutivo de 1916 Ruchir Mohan, y ya ha resultado en fichajes en hip-hop, R&B y país.

«Siempre he abogado por el talento temprano durante la última década de mi carrera, ya que el desarrollo y la tutoría son una verdadera pasión mía», dijo Lan. «El compromiso de 1916 y Ruchir con la misma se alinea con esa mentalidad, lo que hace que esta sea una asociación especial».

+ + Maren Morris y Reign Storm Clean Energy se han asociado para lanzar la clase magistral de Maren, una experiencia de tutoría exclusiva en la que los músicos prometedores tienen la oportunidad de tener a Maren como su entrenador de música.

Del 22 de agosto al 22 de septiembre, los artistas mayores de 18 años pueden audicionar para el programa enviando un video corto que muestra su talento, creatividad y pasión en Sitio web de Reign Storm. Un total de tres cantantes, compositores, DJ, productores o grupos musicales serán seleccionados para ser los aprendices de Maren.

«Estoy muy feliz de asociarme con Reign Storm para lanzar este programa de tutoría», dijo Maren. «En el pasado tuve la suerte de tener mentores que estaban dispuestos a transmitir su conocimiento de la industria de la música. Estoy orgulloso de tener la oportunidad de mentor de otros y no puedo esperar para ver el increíble nuevo talento emergente que está disponible».

Los artistas elegidos recibirán un viaje de todos los gastos pagados a Nashville, Tennessee, donde se reunirán con Maren y su equipo para una sesión de tutoría en persona en el famoso Blackbird Studio. Además de la sesión en persona, también tendrán dos sesiones de mentores virtuales con Maren. Y, asegurándose de que puedan mostrar su talento y todo lo que han aprendido, hasta cinco horas de tiempo de estudio para grabar su próximo éxito.

Aquellos que no sean elegidos entrarán en el sorteo para recibir un suministro de reinado de un año para alimentar su rutina creativa.

+ + Sony Music Us Latin ha firmado Milo J. El artista urbano en español argentino de 18 años ha lanzado dos álbumes («111» en 2023 y «166» en 2024), y ya tiene una nominación latina en el Grammy en su haber. También ha colaborado con artistas como Bizarrap, Nicki Nicole y Ysy A.

«Milo J trasciende los géneros y generaciones. No escribe canciones; compone himnos», dijo Alex Gallardo, presidente de Sony Music Us Latin. «En una era definida por la inmediatez, su música nos invita a hacer una pausa y sentir. Sus obras están destinadas a soportar y dejar una marca en la cultura latinoamericana. Sus letras transmiten profundidad, emoción y verdad. Es realmente un honor darle la bienvenida a la familia de la música Sony».

«Este es un paso muy importante para mí. Siempre he soñado con compartir mi música a mayor escala y llegar a más personas, sin perder quién soy o de dónde vengo. Estoy agradecido con la música de Sony por creer en mi visión y por darme la libertad de seguir creando desde un lugar que es real. Vienen cosas grandes», dijo Milo J. J. J. J.

+ + Sony Music Publishing Nashville ha firmado cantante y compositor Paté a un acuerdo de publicación global. Un recién graduado de la Universidad de Belmont, Pate limitó su carrera universitaria con una victoria como campeón de un escaparate de 2025.

Pate ha obtenido recientemente el éxito con lanzamientos como «Honky Tonk sin una mujer» (2024), y actualmente está trabajando en un nuevo proyecto junto con los productores Rob Williford y Aaron Raitiere.

Pate dijo: «Quiero agradecerles a todos en el equipo de Sony por creer en mis canciones. Gracias a Emily Carignan por quedarse a mi lado. Gracias a mis amigos que hacen incluso los tiempos más difíciles.

Sony Music Publishing Nashville Vicepresidenta, Creative A&R Tom Luteran dijo: «Aniston es un verdadero unicornio como artista. Cuando Emily Carignan me tocó por primera vez su música, estaba intrigado, y cuando la conocí, estaba enganchado, ambos no podemos esperar al resto del mundo para escuchar a este suplador».