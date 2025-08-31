El niño de tres años muere después de las complicaciones de la mordedura de perro en el jagtial de Telangana







Un niño de tres años de la aldea de Tongur en el distrito jagtial murió después de desarrollar complicaciones de una mordedura de perro que sufrió hace un mes, policía dijo el domingo.

El subinspector de Beerpur, B Raju, dijo que el niño fue atacado por una manada de perros callejeros mientras jugaba fuera de su casa. Aunque la familia buscó atención médica local en ese momento, según los informes, el niño no se le administró la vacuna contra las rabias.

El 29 de agosto, los padres notaron al niño espuma en la boca y lo llevaron al hospital del gobierno.

Más tarde fue trasladado a Karimnagar, desde donde los médicos lo remitieron a Hyderabad para un tratamiento avanzado después de encontrar su condición crítica.

«Desafortunadamente, la salud del niño se deterioró aún más, y murió en el camino a Hyderabad el 30 de agosto», agregó el subinspector.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente