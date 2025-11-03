‘El niño de los ojos celestes’ sigue el miedo y la aceptación en Grecia

cineasta griego Thanasis Neophotistos se encuentra en la postproducción de su animado debut “El niño de los ojos azules claros”, una historia sobre la mayoría de edad que cambia el género sobre el miedo, la superstición y la aceptación ambientada en el interior de la Grecia rural. El director presentará la película durante el programa Works in Progress del Festival de Cine de TesalónicaLa rama industrial de México, Agora, que se llevará a cabo del 2 al 6 de noviembre.

Escrita por Neofotistos y Grigoris Skarakis, “El niño de los ojos celestes” sigue al adolescente Peter mientras navega por los asfixiantes confines de su supersticiosa y tradicional comunidad aldeana. Nacido con ojos azul claro, considerado un mal augurio por los aldeanos, su madre lo obliga a usar una máscara, quien afirma que sufre de una amenazante «enfermedad ocular» para evitar que se revele su verdadera naturaleza.

Criado en esta feliz ignorancia, Peter y su mejor amigo Aemon un día se embarcan en una aventura para visitar la mítica turbina eólica lejos de su pueblo. Con el tiempo, descubre la inquietante verdad sobre sus ojos (y las mentiras que le han dicho), lo que le obliga a afrontar un doloroso ajuste de cuentas para poder ser libre. Neofotistos describe la película como “una alegoría de la aceptación en una sociedad que se resiste a cualquier cosa diferente”, y agrega: “Es para todas las personas que sienten que no pertenecen y luchan por entender por qué”.

El esperado debut cinematográfico del director tomó mucho tiempo en preparación: lo que él describe como una “montaña rusa” desde que fue concebido hace casi una década en First Things First, una academia para jóvenes cineastas del sudeste de Europa apoyada por el Instituto Goethe. El guión se desarrolló a través del Mediterranean Film Institute y Sarajevo Script Station antes de que el proyecto fuera elegido para participar en Cannes Focus CoPro en 2022.

Durante el largo proceso de gestación, Neofotistos no se quedó de brazos cruzados y rodó varios cortometrajes aclamados, entre ellos “Patision Avenue” (2018), que estuvo en Venecia y Clermont-Ferrand, así como el estreno en Locarno en 2022, “Airhostess-737”, que viajó a Sundance, Toronto y Clermont-Ferrand y fue adquirido el año pasado por el neoyorquino.

“El niño de los ojos celestes” finalmente tomó forma como una elaborada coproducción de siete países entre Grecia (Argonauts Productions, Atalante Productions), Chipre (Yannis Economides Films), Macedonia del Norte (Sektor Films), Croacia (Studio Corvus), Serbia (Sense Production), Rumania (Luna Film) y Estados Unidos (WILLA, Astrakan Film, Cold Iron Pictures).

La película es profundamente personal para Neofotistos, quien nació en Epiro, una región montañosa en la frontera de Grecia con Albania, y creció en una familia conservadora para quien la religión y la superstición estaban profundamente entrelazadas. Consciente de su homosexualidad desde pequeño, el director admitió que tuvo una infancia difícil.

“Me sentí muy, muy solo”, dijo Neofotistos. Variedad. «Mi familia no me aceptó. Pero no sólo mi familia. Yo no me acepté a mí mismo. Fue [considered] un defecto en la familia ser gay. Estaba ocultando mi identidad”.

Acosado en la escuela secundaria por ser diferente, el director creció sintiéndose aislado y solo. Como resultado, buscó refugio en el cine y la literatura, encontrando una chispa creativa que lo encaminaría a convertirse en cineasta. «Estaba tratando de crear universos para escapar de esta realidad», dijo. “Así fue como me convertí en narrador de historias”.

“El niño de los ojos celestes” depende en gran medida de la capacidad del director para construir mundos. Describe la película como un «cuento popular oscuro» ambientado en un lugar «eterno» regido por la religión y la superstición que se ve enteramente desde el punto de vista de su joven protagonista, una perspectiva que ofrece al espectador «una mezcla de realidad y su imaginación». Citando “El Laberinto del Fauno” de Guillermo del Toro como inspiración, Neofotistos dice que “no es una película de fantasía” per se, sino una película que utiliza “la tradición popular y elementos mágico-realistas para contar una historia muy simple sobre la diversidad y la aceptación”.

La película se basa en la mitología del mal de ojo, una superstición que prevalece no sólo en Grecia sino en todos los Balcanes y la región en general, donde los individuos de ojos azules –una rareza genética– eran tradicionalmente vistos con miedo y sospecha. Ese “miedo a lo desconocido”, dijo Neofotistos, hizo del mal de ojo una “alegoría perfecta” de su historia sobre la alteridad y la aceptación.

Si bien el viaje de revelación del propio director inspiró la película y hay un poderoso «subtexto queer» en todas partes, «El niño de los ojos azul claro» no trata «100% sobre un despertar gay», dijo Neofotistos. Más bien, cuenta una historia más universal sobre el difícil camino que muchos deben recorrer para finalmente encontrarse a sí mismos.

«Sólo cuando se den cuenta de lo que los distingue como inadaptados o marginados en su comunidad podrán realmente llegar a un acuerdo consigo mismos. Y muchas veces, esta liberación tiene un precio importante», dijo el director. “Según mi experiencia, al final uno puede sorprenderse de lo que sigue a una dolorosa mayoría de edad”.

El Festival de Cine de Tesalónica se celebrará del 30 de octubre al 9 de noviembre.