El niño de 3 años en Cilacap fue perseguido por la novia de su madre hasta la muerte, la razón fue sacudir la cabeza

CilacapVIVA – Unidad de investigación criminal (Satreskrim) La policía de la ciudad de Cilacap (Polresta) nombró a dos sospechosos en el caso asesinato Planificación de un niño con el AKA inicial (3) en el área del distrito de Wanareja, Regencia de Cilacap, Java Central.

Leer también: El legislador Rizki Faisal propone la Comisión III posee RDP discutiendo la gravedad del manejo de casos en la oficina del fiscal hasta el KPK



El jefe del comisionado de policía de la policía de la policía de Cilacap, Guntar Arif Setiyoko, en Cilacap, dijo el miércoles que se reveló el caso después del padre biológico de la víctima, a saber, BK informó a la Policía del Sector Wanareja (Polsek) porque sintió que había una irregularidad de la muerte de su hijo.

«De la investigación, encontramos evidencia que condujo a FI (21) como los perpetradores», dijo.

Leer también: KKB asesinó a dos personas de Brimob al asegurar la construcción de la carretera Trans Papua





Ilustración del asesinato

Según él, se sabía que FI que vino de Aceh tenía una cercanía a Madre El biológico de la víctima, a saber, RI (23), que comenzó con una relación laboral.

Leer también: Indonesia envió 800 toneladas de asistencia alimentaria a la ropa para los gazans, a través del método de caída de aire



En este caso, dijo, FI trabajó en una cooperativa diaria que proporcionaba préstamos monetarios, mientras que la madre de la víctima era cliente, de modo que la relación entre los dos se volvió más cerca.

Además, dijo que por los resultados del examen, la declaración de FI y la madre de la víctima no habían sido sincrónicas porque los perpetradores inicialmente mencionaron que AKA cayó de una motocicleta cuando se invitó a jugar a la plantación de caucho Cikukun, aldea Adimulya, distrito de Wanareja, el jueves 7 de agosto de 2025.

«Mientras que la madre de la víctima dijo que AKA cayó al lado de la casa. La discrepancia alentó a los investigadores a examinar a los testigos y recopilar instrucciones para establecer FI como sospechoso», dijo.

Por lo tanto, su grupo el lunes 11 de agosto realizó una reconstrucción en la escena, el área de plantación de caucho de Cikukun, Village Sidamulya.

Desde la reconstrucción, la policía encontró hechos diferentes porque se sabía que RI permitía que FI llevara a su hijo a una plantación de caucho en los terrenos de jugar.

Cuando llegó a la plantación de goma, Fi golpeó y arrojó a la víctima desde una altura de dos metros, luego estranguló hasta que murió. Después del incidente, FI contactó a RI para recoger a la víctima y la llevó al hospital.

Sobre la base de este hecho, la policía también nombró a RI como sospechoso por supuestamente conocer el plan de FI de perseguir a AKA hasta que murió.

Kasatreskrim dijo que, según los resultados del examen, la Ley fue llevada a cabo por FI porque consideró aka para bloquear su cercanía a la madre de la víctima.

«La víctima supuestamente se sentía incómoda porque sabía que los perpetradores que a menudo venían a la casa de su madre no eran su padre biológico. El autor consideró la existencia de la víctima como una barrera para su cercanía con la madre de la víctima», explicó.

Por lo tanto, dijo, los perpetradores supuestamente habían planeado la persecución que resultó en la muerte de AKA, mientras que RI supuestamente participó en la Ley

Relacionado con esto, dijo que los dos sospechosos fueron acusados de múltiples artículos, a saber, el artículo 76C Jo. Artículo 80 Párrafo (3) de la ley Número 35 año 2014 Con respecto a la protección infantil con una sentencia máxima de 15 años de prisión y el artículo 340 del Código Penal que regula el problema del asesinato planificado con la amenaza de castigo en forma de castigo capital o prisión de vida o por cierto tiempo, a más de 20 años. (Hormiga)