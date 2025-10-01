El nieto de Mahfud envenenando MBG, el jefe de BGN se disculpa

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan Hindayana se disculpó con el ex Ministro Coordinador de Política y Seguridad Mahfud MD Después de su nieto, se convirtió en víctima Envenenamiento del programa de alimentación nutritiva gratuita (Mbg).

Dadan afirmó que su partido estaba tratando de mejorar la Unidad de cumplimiento de los Servicios de Nutrición (SPPG) para no causar problemas de envenenamiento en el futuro.

«Sí, nos disculpamos por eso. Somos por qué la reunión de hoy también es mejorar relacionada con el sistema de gobernanza», dijo Dadan a los periodistas en el complejo del Parlamento, miércoles 1 de octubre de 2025.



Experto de derecho constitucional, Mahfud MD en la oficina del DPP del Partido Golkar

Anteriormente, Mahfud MD afirmó que su nieto se había convertido en víctima de intoxicación alimentaria nutricional (MBG) gratuita en su escuela en el área de Yogyakarta.

«Mis nietos también están envenenados, sí, MBG. En Jogja. Niños, sí», dijo Mahfud en el funcionario de YouTube Channel Mahfud MD, citado el miércoles 1 de octubre de 2025.

Mahfud dijo que algunos de sus nietos también experimentaron lo mismo. Incluso vomitaron después de consumir alimentos MBG.

«Entonces, una clase era ocho personas vomitadas inmediatamente. Bueno, los seis, seis y su hermano, su hermana que todavía estaba siendo tratada en el hospital, después de que vomitar al día se le dijo que se fuera a casa, podían ser tratados en casa», continuó Mahfud.