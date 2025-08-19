El nieto de Bung Hatta con kebaya negra y slobog Batik como una forma de protesta, las críticas mordaces de Prabowo-Gibran

Yakarta, Viva – Gosaka jusuf hattaEl nieto del proclamador, Bung Hatta, también asistió al 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka el domingo 17 de agosto de 2025.

En ese momento, Gustika se veía hermosa con un vendaje de kebaya negro combinado con Slobog batik. A través de su Instagram personal, también reveló el significado de la ropa.

Según él, Black y Batik Slobog es un símbolo de preocupación, así como una fuerte crítica de la condición de la nación bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto y Gibran.

En la cultura javanesa, la ropa a menudo tiene significados simbólicos. Slobog Batik en sí es sinónimo de atmósfera de luto. La palabra «Slobog» significa suelta o abierta, que simboliza la liberación y entrega. Este motivo generalmente es utilizado por las familias en la procesión fúnebre, como un signo de disposición y oraciones para que el camino hacia el campo se convierta en un campo.

Esta elección de ropa se llama forma protesta silenciosa. Incluso insinuó que continuaría manteniendo esta expresión simbólica en los próximos años como una forma de consistencia en la crítica social.

En su reflejo sobre el 80º Día de la Independencia, Gustika expresó su gratitud mezclada con preocupación. Según él, las heridas de las violaciones de los derechos humanos (jamón) en Indonesia aún no se han sanado. La situación se considera cada vez más irónica porque la nación ahora está dirigida por una cifra que llama «secuestradores y delincuentes de derechos humanos», con el vicepresidente que se considera «el hijo ilícito de la constitución».

«Ahora estamos dirigidos por un presidente de secuestradores y delincuentes de derechos humanos, con los representantes de los niños ilícitos constitucionales. La militarización ha penetrado en la sala civil», dijo Gustika el martes 19 de agosto de 2025.

La mujer de 31 años también destacó los derechos de los ciudadanos que a menudo son desarmados por los gobernantes que no tienen compasión, incluso tratando de reescribir la historia para blanquear los pecados pasados.

«Honestamente, no lo hace hasta que el corazón celebra el 80º Día de la Independencia de Indonesia sin compasión, con eventos para eventos que traicionaron el valor de la humanidad que vino insistentemente, como la violencia del aparato que acababa de sacrificar el alma en Pati esta semana», dijo Agustika.

De luto como una forma de amor de origen

A pesar de elegir un símbolo de dolor, Nieto de Bung Hatta Esto confirma que el duelo no es una señal de desesperación. En cambio, lo llamó una pausa para ser honesto mirando la historia, cuidar la memoria y recopilar la promesa constitucional al estado.

«El duelo es una forma de mostrar un amor profundo en esta república», escribió. Afirmó que el dolor nació precisamente de una gran preocupación por el destino de la nación, no de la rendición.

Recordó Gustika, celebrar el Día de la Independencia no significa cerrar los ojos a la realidad. La gratitud aún se puede ofrecer, pero debe ir acompañada del coraje para mirar la historia honestamente. La conmemoración de la independencia debe ser un impulso para recaudar los derechos de la gente, recordarle al gobierno la promesa constitucional y mantener que los valores de la independencia no están oscurecidos por los intereses políticos.

«Larga vida, la República de Indonesia», dijo.