El NCP lanza una campaña de ‘Alarma’ dirigida al BJP antes de las encuestas de Pune y PCMC







El Partido del Congreso Nacionalista (NCP), cuyo símbolo electoral es un reloj, lanzó el miércoles una nueva campaña titulada «Alarma» antes de las elecciones. 15 de enero Elecciones del organismo local de Maharashtra en los órganos cívicos de Pune y Pimpri-Chinchwad.

A lo largo de la campaña, el partido apuntó a los dirigentes locales de su aliado, el BJP, acusándolos de no proporcionar servicios cívicos básicos en ambas ciudades.

Al anunciar la iniciativa, el presidente del PCN y viceministro principal de Maharashtra, Ajit Pawar, dijo que el empeoramiento de los problemas cívicos, incluida la escasez de agua, la acumulación de basura, la congestión del tráfico y el aumento de los niveles de contaminación, eran “sondas de alarma” que apuntaban a una falla administrativa a nivel municipal, informó la agencia de noticias PTI.

Según el PTI, el PNC sostuvo que los dos organismos cívicos clave requerían el “modelo Ajit Pawar” de disciplina y entrega. Al principio, Pawar aclaró que la campaña se limitaba a Pune y Corporaciones municipales de Pimpri-Chinchwad y no estaba vinculado al funcionamiento de los gobiernos central o estatal.

El NCP está aliado con el BJP en Maharashtra y en el Centro; sin embargo, ambos partidos participan por separado en las encuestas de los organismos cívicos de Pune y Pimpri-Chinchwad.

«Me gustaría aclarar al principio que la campaña ‘Alarma’ sólo se refiere a las fallas de los órganos municipales en Pune y PCMC (donde el BJP estuvo en el poder de 2017 a 2022)», dijo, informó PTI.

Pawar afirmó que la campaña se basó en estudios sobre el terreno realizados durante los últimos seis meses y en quejas recibidas directamente a través de «Jansamvad» (interacciones con los ciudadanos).

«Los grifos secos, las colas de los camiones cisterna, las carreteras llenas de baches, los montículos de basura y el empeoramiento de la calidad del aire muestran una crisis de ejecución en los organismos cívicos. La alarma está sonando y las ciudades necesitan despertar», afirmó el líder del PNC, cuyo territorio es el distrito de Pune.

Sin nombrar al BJP, Pawar culpó a los dirigentes locales del partido gobernante por el deterioro de la infraestructura cívica en PMC y PCMC, a pesar de gobernarlos durante varios años. Alegó que el desarrollo se había estancado en Pune y Pimpri-Chinchwad debido a una mala planificación y la falta de rendición de cuentas.

La campaña «Alarma» será una iniciativa digital y terrestre, que presentará videos cortos de los candidatos del PNC destacando problemas cívicos en lugares reales como baches, vertederos de basura y cuellos de botella de tráfico.

La campaña gira en torno al tema «Una alarma, cinco obras», y se centra en el suministro de agua potable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, carreteras sin baches, tráfico más fluido, recogida oportuna de basura y saneamiento, creación de espacios públicos con control de la contaminación e instalaciones sanitarias accesibles en todos los distritos.

Pawar dijo que el modelo de gobernanza del PNC, arraigado en la ideología Shiv-Shahu-Phule-Ambedkar, prioriza la ejecución sobre la retórica.

«Cuando el PNC indiviso dirigía los dos órganos cívicos, el desarrollo se planificaba y se realizaba. La gobernanza eficiente es la forma más elevada de servicio público», señaló el Viceministro Principal, que ostenta las carteras de finanzas y planificación en el Gobierno de Mahayuti liderado por el BJP en el estado, informó PTI.

El NCP trató de establecer una distinción entre su papel en el gobierno estatal y el funcionamiento de los dos organismos cívicos clave, afirmando que PMC y PCMC requerían lo que describió como el «modelo Ajit Pawar» de disciplina y entrega.

Pawar, mientras hablaba en una conferencia de prensa en Pimpri-Chinchwad la semana pasada, alegó corrupción en el PCMC y atacó a los líderes locales del BJP por corrupción, alegando que el alguna vez rico organismo cívico se ha endeudado en los últimos nueve años. Más tarde, hablando en Pune, Pawar acusó a los dirigentes locales del BJP de descarrilar el desarrollo de la ciudad. A pesar de recibir fondos sustanciales del Centro y del gobierno estatal, afirmó que el liderazgo local del BJP no podía llevar a cabo un desarrollo significativo en la ciudad de Pune mientras gobernaba su organismo cívico.

(Con entradas PTI)





Fuente