El Napoli recibió malas noticias de Kevin De Bruyne

Nápoles, EN VIVO – Mediocampista Nápoles Kevin De Bruyne Confirmado que estará de baja hasta 2026 tras sufrir una grave lesión en el muslo derecho en el partido de la Serie A contra el Inter de Milán, el sábado (25/10).

Los resultados del examen mostraron una lesión de alto grado en el músculo bíceps femoral, lo que requirió un largo proceso de recuperación.

«Después de la lesión sufrida en el partido contra el Inter, Kevin De Bruyne fue sometido a pruebas en el hospital Pineta Grande que mostraron una lesión de alto grado en el músculo del muslo derecho», escribió el comunicado oficial del Napoli, citado en Yakarta, el martes.

El club añadió que el jugador ha iniciado un programa de rehabilitación.

De Bruyne había marcado anteriormente el primer gol de penalti en la victoria del Napoli por 3-1 sobre el Inter, pero inmediatamente salió cojeando y tuvo que ser sacado del campo. Fue visto sentado en el banco con la pierna derecha fuertemente vendada y muletas a su lado.

Esta lesión supone un duro golpe para el Napoli, que actualmente se encuentra en lo más alto de la clasificación de la Serie A. Desde que llegó procedente del Manchester City, De Bruyne ha proporcionado pases maduros a sus compañeros que han resultado en muchos goles.

Además de De Bruyne, el equipo también perdió a Stanislav Lobotka debido a una lesión, mientras que Frank Anguissa estará ausente en diciembre-enero debido a que jugará con Camerún en la Copa Africana de Naciones.

La noticia de esta lesión también es una gran pérdida para la selección belga, teniendo en cuenta que De Bruyne ha marcado seis goles en los últimos cinco partidos con su país y se perderá las eliminatorias para el Mundial del próximo mes. (Hormiga)