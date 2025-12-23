Riad, VIVA – Nápoles ganó con éxito la Supercopa de Italia (Supercopa de Italia 2025) y al mismo tiempo se embolsará un fantástico premio valorado en 23 millones de euros o el equivalente a 455.570 millones de IDR. Partenopei confirmó el título tras derrotar Bolonia con un marcador de 2-0 en la final que se celebró en el estadio Al-Awwal Park, Riad, el lunes por la tarde, hora local.

Los dos goles de la victoria del Napoli los marcó David Neres, en la primera y segunda parte respectivamente. Este resultado asegura que el Napoli emerge como campeón de la última edición de la Supercopa de Italia que se celebró en Arabia Saudita.

Este trofeo es la tercera Supercopa de Italia en la historia del Napoli después de haber ganado un título similar en 1990 y 2014. Además de los logros en el campo, el Napoli es también el club con mayores ingresos del torneo.

De hecho, el Napoli parecía estar presionando desde el comienzo del partido. La primera oportunidad la creó un disparo de Eljif Elmas, pero el balón aún así se desvió de la portería del Bolonia. Le tocó a David Neres probar suerte, pero su disparo fue bloqueado por el portero del Bolonia, Federico Ravaglia.

El punto muerto finalmente se rompió en el minuto 39. David Neres logró conseguir su nombre en el marcador después de explotar un hueco en la defensa del Bolonia, dando al Napoli una ventaja de 1-0 en el entretiempo.

Al iniciar la segunda mitad, el Napoli volvió a dominar el partido. La oportunidad llegó gracias a un cabezazo de Amir Rrahmani, pero Ravaglia volvió a desbaratarla. Poco después, el Napoli duplicó su ventaja en el minuto 57. Neres marcó su segundo gol con un balón salvaje en el área del Bolonia.

El Bolonia intentó remontar y reducir distancias, pero la sólida defensa del Napoli hizo que el marcador durara 2-0 hasta que sonó el pitido final.

Según informó Football Italia, además de levantar el trofeo, Napoli también se llevó a casa el mayor premio en metálico de la Supercopa italiana, a saber, 23 millones de euros o el equivalente a 455,57 mil millones de IDR. Este valor es mucho mayor que en ediciones anteriores, ya que el torneo se celebró en Arabia Saudita con un alto valor comercial.

Se prevé que estos ingresos adicionales realmente ayudarán al Napoli a mantener la estabilidad financiera del Club, incluido el fortalecimiento de la plantilla y las inversiones a largo plazo en el futuro.