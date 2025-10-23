El musical ‘The Karate Kid’ iniciará gira por el Reino Unido antes del West End Bow

La querida franquicia “Karate Kid” se dirige a los escenarios británicos la próxima primavera, con una importante gira nacional que comenzará en abril de 2026.

Los productores Naoya Kinoshita, Kumiko Yoshii, John Gore y Kenny Wax han revelado que “El niño kárate – The Musical” se estrenará en el Reino Unido con una extensa gira antes de las producciones planificadas en West End y Broadway.

Escrito por Robert Mark Kamenquien escribió la película original de 1984 protagonizada por Ralph Macchio y Pat Morita, el musical presenta música y letra de Drew Gasparini. La producción reinventa la historia de la mayoría de edad a través del movimiento y la música, centrada en la relación mentor-alumno entre Daniel LaRusso y el Sr. Miyagi.

“William Goldman dijo sobre Hollywood: ‘Nadie sabe nada’. Tenía razón”, dijo Kamen. «Quién iba a decir que 43 años después de que escribí el guión original de ‘The Karate Kid’, veríamos a estos mismos personajes actuando y cantando en el escenario británico en una historia que es tan fresca y universalmente relevante como lo fue hace cuatro décadas».

La película original se convirtió en un fenómeno cultural tras su estreno en cines, lo que le valió a Morita una nominación al Premio de la Academia como mejor actor de reparto. Desde entonces, la franquicia se ha expandido para incluir tres secuelas, una nueva versión de 2010 protagonizada por Jaden Smith y Jackie Chanla serie de Netflix “Cobra Kai” (2018-2025) y la sexta película de este año, “Karate Kid: Legends”.

El musical se estrenó mundialmente en St. Louis en 2022, con entradas agotadas y excelentes críticas.

Dirige Amon Miyamoto, con coreografía de Keone y Mari Madrid. El equipo de diseño ganador del premio Tony incluye al diseñador escénico Derek McLane, la diseñadora de vestuario Ayako Maeda, el diseñador de iluminación Bradley King, el diseñador de sonido Kai Harada y el diseñador de proyecciones Peter Nigrini. John Clancy proporciona orquestaciones, con supervisión musical y arreglos de Andrew Resnick y diseño de pelucas y cabello de Tommy Kurzman.

El espectáculo se estrena el 28 de abril de 2026 en el New Wimbledon Theatre antes de visitar 11 ciudades de Inglaterra, Escocia y Gales hasta el 1 de agosto. El calendario de la gira incluye paradas en Manchester, Leeds, Liverpool, Oxford, Milton Keynes, Glasgow, Sheffield, Sunderland, Birmingham y Cardiff.