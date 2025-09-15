El musical ‘, la sátira de la presidencia de Obama, anuncia el elenco de Nueva York

«44 – The Musical», una sátira política que presenta música, letras y libros del ex empleado de la campaña de Obama Eli Bauman, ha anunciado el elenco para su carrera de Nueva York. El programa contará con TJ Wilkins como Barack Obama y Shanice como Michelle Obama, con Chad Doreck como Joe Biden. Tocará el Teatro Daryl Roth (101 East 15th Calle) para un compromiso limitado de ocho semanas a partir del 14 de octubre.

Monica Saunders-Weinberg es una productora principal junto a Bauman. El espectáculo actualmente está tocando un compromiso de regreso en el Teatro Studebaker de Chicago (410 South Michigan Avenue) hasta el 21 de septiembre. Tendrá una apertura oficial de prensa en Nueva York el 6 de noviembre y se extenderá hasta el 7 de diciembre.

«Sigo pellizcándome sabiendo que nuestro sueño de venir a la ciudad de Nueva York y estar en el Teatro Daryl Roth en realidad está ocurriendo el próximo mes», dijo Saunders-Weinberg. «Ahora, más que nunca, todos necesitamos una manera de unirnos, conectarnos, sentir alegría e tratar de darle sentido al mundo en el que estamos. Es un verdadero honor traer ’44’ fuera de Broadway y compartirlo con todos».

Wilkins ha aparecido en «The Voice» de NBC. Shanice es un galardonado artista de R&B que ha aparecido en «Flex & Shanice» de Own. Los créditos de Doreck incluyen «Altar Boyz». The rest of the cast includes Audri Bartholomew (u/s Voice of the People, Ted Cruz & Michelle Obama), Larry Cedar (Mitch McConnell), Summer Collins (Sarah Palin), Wilkie Ferguson III ((u/s Brother Abe & Herman Cain), Summer Nicole Greer (Voice of the People, u/s Michelle Obama), Jenna Pastuszek (Hillary Clinton), Dino Shaské (Herman Cain), Chelsea Morgan Stock (U/S Clinton, Palin), Jeff Sumner (Lindsey Graham), Michael Uribes (Ted Cruz) y Ryan Williams (U/S Biden, McConnell, Graham, Cruz).

Además de su trabajo en política, Bauman fue escritor en «Maya & Marty» de NBC.

«En noviembre de 2021, leí mi primer musical en el valle de Los Ángeles», dijo Bauman. «No tenía idea de si el musical era bueno, y me sorprendió que cualquier actor, y mucho menos talentoso, quisiera estar en él. Cuatro años después, seis actores de la primera lectura han hecho todas las producción desde entonces: Chad Doreck, Dino Shorte, Larry Cedar, Michael Uribes, Jeff Sumner y nuestro propio Obama, TJ Wilkins, quién ha sung cada nota desde entonces» desde entonces «.»

«En 2022, tuvimos la suerte de abarrotar la incomparable Shanice para interpretar a Michelle Obama y luego dar la bienvenida al verano Nicole Greer, Jenna Pastuzcek, Summer Collins, Audri Bartholemew y Ryan Williams junto con nuestra banda, ‘The Andrew Jackson Five’, a nuestros nuestros ‘ La familia «44» para nuestras carreras agotadas en Los Ángeles y Chicago «, continuó Bauman.» Es uno de los momentos más orgullosos de mi vida traer a esta tripulación, que me puso su fe en mí hace años, y ha vertido sus corazones en este espectáculo desde entonces, a las luces brillantes de Nueva York y el Teatro Daryl Roth «.

Dirigida por Bauman, el director musical es Anthony «Brew» Brewster con coreografía de Miss James Alsop.

«44» tiene un diseño escénico de Julio Himede, diseño de vestuario de Matthew Hemesath, diseño de iluminación de Nathan W. Scheuer y Natali Arco y diseño de sonido de Jonathan A. Burke.

Presenta a La Band House of Vibe como «The Andrew Jackson Five» con Brewster (teclados), Phillip «Fish» Fisher (batería), Corey Cofield (bajo), Conrad Bauer (guitarra) y Greg Raymond (teclados). El supervisor de música es Ferguson III.

«44» se produce en asociación con Brewster, Steve McKeever (Hidden Beach Recordings), Bauer y Shanice y Kerry Gordy. La gestión general es la gestión teatral del Dr.

«44» analiza la presidencia de Obama, así como los personajes políticos excéntricos que orbitaban la Casa Blanca en su época. Los productores bromean en «la historia de Obama como lo recuerda Joe Biden un poco …»

«44» recientemente tuvo un compromiso de retorno en el Teatro Kirk Douglas en la primavera de 2025. Inicialmente se anunció durante cuatro semanas, pero se extendió otras ocho semanas para satisfacer la demanda, convirtiéndose en el espectáculo más importante en la historia del Teatro Kirk Douglas.

Atrajo a muchos invitados famosos, incluidos Stevie Wonder, Martin Short, Larry David, el representante Adam Schiff, Martin Lawrence, Wanda Sykes, Charlamagne tha God, Tobey Maguire, Dionne Warwick, Bill Burr, Vivica A. Fox y los miembros de los pepperios de chile rojo, entre muchos otros.

Después de su primera carrera de LA en 2023, el musical se llevó a casa siete premios Broadway World La, incluidos el mejor musical, conjunto, dirección de una dirección musical y musical.