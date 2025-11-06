El Museo Paley celebra su 50 aniversario y presenta dos teatros renovados

El Centro Paley para los mediosLa sede de Nueva York, la Museo Paleyestá iniciando su 50 aniversario esta semana con la presentación de un cambio de imagen, que incluye dos teatros recientemente renovados, una nueva área de exhibición y reunión y más.

El Museo Paley, ubicado en el centro de Manhattan, fue creado por primera vez en 1975 por el fundador de CBS, William S. Paley, como Museo de Radiodifusión y luego como Museo de TV y Radio. (El nombre se cambió a Paley Center en 2007). Posteriormente, el museo agregó un segundo edificio en la costa oeste de Beverly Hills (que abrió en 1996 y cerró en 2020).

«Durante cincuenta años, el Museo Paley ha preservado, celebrado y explorado el poder transformador de los medios de comunicación para dar forma a nuestro mundo», dijo Frank A. Bennack, Jr., vicepresidente ejecutivo y ex director ejecutivo de Hearst, y presidente del Centro Paley desde 1991. «Como presidente, ha sido un privilegio ser testigo del crecimiento y la evolución de Paley, y espero ver lo que depara el próximo capítulo para esta histórica organización».

El Museo Paley continúa albergando eventos como el PaleyFest NY anual, así como el evento familiar anual de vacaciones Paleyland y el archivo Paley, que presenta programas de audio y video únicos y poco comunes.

Las actualizaciones del Museo Paley (que fue diseñado por Philip Johnson) fueron supervisadas por el comité de renovación de la junta de Paley, que incluía a Frank A. Bennack, Jr., Mark Lazarus, William C. Paley, Maureen Reidy, David Schoer, Somyanarayan Sampath, Jennifer Witz y Strauss Zelnick, junto con Tom Gallagher de DLR Architects.

«El Museo Paley es el lugar donde se unen los medios, los deportes, los juegos y el entretenimiento, y este momento trascendental de nuestra historia sirve como el escenario perfecto para los próximos cincuenta años de los mejores programas y eventos de Paley», dijo Reidy, quien se desempeña como presidente y director ejecutivo del Paley Center for Media. «Deseamos extender nuestro más profundo agradecimiento a nuestros generosos donantes por su apoyo a nuestros nuevos espacios, incluidos la Fundación William S. Paley, Bloomberg Philanthropies, la Fundación Stavros Niarchos y las Fundaciones Hearst».

Entre los cambios: Dos teatros recientemente renovados, incluido el Teatro Bennack con capacidad para 200 personas y el Teatro George J. Gillespie, III en el segundo piso del museo. Según Paley, los cines ahora incluyen “asientos nuevos, alfombras lujosas, paneles de madera ricos y acabados refinados, complementados con sonido envolvente Dolby Atmos de última generación, diseño de iluminación avanzado y lo último en tecnología de punta”.

El renombrado Teatro George J. Gillespie, III, patrocinado por la Fundación William S. Paley, rinde homenaje a un abogado, filántropo y líder que sirvió casi tres décadas en la Junta de Paley y la Junta de la Fundación Paley.

«Es un honor apoyar al Paley Center for Media con motivo de este importante aniversario», dijo William C. Paley de la Fundación William S. Paley. «Creo que mi padre estaría muy orgulloso de ver cómo Paley ha crecido desde su visión original hasta el destino icónico en el que se ha convertido hoy».

También es nueva: la Galería Bloomberg en el nivel de la explanada, a través de Bloomberg Philanthropies, que cuenta con una pared de exhibición digital y exhibiciones inmersivas, además de servir como lugar para recepciones y eventos. El espacio incluye exhibiciones en Bloomberg Terminal, Bloomberg Radio, Bloomberg Television y otras plataformas de medios digitales. El Museo Paley también aparecerá en la aplicación Bloomberg Connects a partir del 5 de noviembre.

«El Museo Paley ha ayudado a documentar y compartir la increíble historia de la evolución de los medios, desde la radio y la televisión hasta Internet y las redes sociales y más allá», dijo el fundador de Bloomberg y ex alcalde de Nueva York, Michael R. Bloomberg. «Estamos encantados de ayudar al Museo a celebrar su 50.º aniversario uniéndonos a él para abrir la nueva Galería Bloomberg y lanzar Bloomberg Connects, y esperamos ver cómo el Museo continúa evolucionando como un centro de aprendizaje y liderazgo».

Y luego, la entrada al Teatro Bennack ha sido nombrada Entrada de la Fundación Stavros Niarchos.

«Como nexo no sólo de los medios de comunicación, sino también de los deportes, la política y el entretenimiento, el Museo Paley nos ofrece a todos la oportunidad de comprender mejor las fuerzas culturales que fluyen a través de nuestras vidas», dijo el copresidente de la Fundación Stavros Niarchos, Andreas Dracopoulos. «Nosotros en SNF sentimos una fuerte resonancia con nuestro propio trabajo para ampliar el acceso a las artes y la cultura, el periodismo y la información confiable, manteniendo siempre la humanidad en el centro».

Una próxima segunda fase de las renovaciones incluirá estudios de creación de contenido y podcasts, así como un nuevo estudio de grabación y un estudio de televisión.

A partir del viernes 7 de noviembre hasta el 16 de noviembre, el PaleyFest NY de este año, del 7 al 16 de noviembre, incluye conversaciones con la cantante country Trisha Yearwood, el dos veces Jugador Más Valioso del Super Bowl, Eli Manning, y los elencos y equipos creativos de las series “Pluribus”, “Landman”, “Power Book IV: Force” y “A Man on the Inside”.

El Museo Paley albergará conversaciones con el comentarista deportivo Bob Costas el 9 de diciembre y el elenco de “Percy and the Olympians” el 17 de diciembre. El 22 de noviembre, el Museo Paley trae de vuelta su atracción “PaleyLand” con temática navideña.

El año que viene, las exhibiciones del Museo Paley incluirán un evento temático de la temporada número 50 de “Survivor”. El lugar también albergará una fiesta para ver el Super Bowl, una serie de nuevos artistas y compositores y más.