El Museo del Louvre reabre tras el robo de la colección de joyas de Napoleón

París, EN VIVO – Museo del Louvre París reabrió sus puertas a los visitantes el miércoles, dos días después del robo. joyería es de un valor inestimable, informa el corresponsal de RIA Novosti.

El 19 de octubre, un grupo ladrón irrumpió en el Museo del Louvre y robó nueve de las 23 piezas de joyería de la colección “Napoleón y la Emperatriz”.

Los artículos robados incluían tiaras, aretes, collares y broches que alguna vez pertenecieron a la reina y la emperatriz. Francés.

Museo del Louvre, París, Francia

El museo cerró tras el incidente y estaba previsto reabrir el lunes, pero la dirección decidió ampliar el cierre.

A las 08.30 hora local (06.30 GMT), unas 100 personas habían hecho cola esperando la apertura prevista del museo a las 09.00 horas.

«Según el plan, el museo abrirá hoy. Sólo permanecerá cerrada la sala donde se produjo el robo», dijo a RIA Novosti un empleado del Louvre encargado de recibir a los visitantes.

Sin embargo, otro empleado del museo dijo que aún no sabía si el museo funcionaría con normalidad el miércoles.

«Todavía estamos esperando instrucciones adicionales de la junta directiva», afirmó.

El 19 de octubre, el periódico Le Parisien informó que ladrones irrumpieron en el Louvre y robaron nueve de las 23 piezas de joyería expuestas en la Galería Apolo, que alberga parte de la colección de joyas reales e imperiales de Francia, incluidos broches, collares y tiaras.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, afirmó que no hubo heridos en el incidente y que se estaba llevando a cabo una investigación.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, explicó que los ladrones entraron al Louvre a través de una ventana utilizando una escalera sujeta a una grúa, cortaron el cristal de la ventana con una amoladora angular y luego huyeron en scooters.

Núñez no descartó la posibilidad de que el perpetrador procediera del extranjero. Le Parisien también informó que el robo fue perpetrado por un grupo de cuatro personas, dos de las cuales ingresaron al museo. (Hormiga)