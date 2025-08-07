El Museo de la Academia organizará una retrospectiva para el 130 aniversario de Gaumont

El Museo de la Academia de Motion Pictures está listo para organizar una retrospectiva especial para el estudio francés venerado Gaumont. La compañía está celebrando actualmente sus 130th aniversario y saldrá vigente en el Festival de Cine de Venecia con «The Wizard of the Kremlin» de Olivier Assayas y «The Stranger» de Francois Ozon compitiendo por un león dorado.

Como parte de la retrospectiva, el Museo de la Academia proyectará 12 características y uno reagrupa 12 cortometrajes de la biblioteca de 1.600 títulos de Gaumont; Junto con un programa que destaca los momentos clave en los 130 años de la compañía que se proyectará durante un período de un mes en el museo.

Esta serie comenzará el 11 de septiembre con un evento de cóctel solo por invitación y una proyección de la icónica película de 1967 de Gaumont «Weekend» dirigida por Jean-Luc Godard y protagonizada por Mireille Darc y Jean Yanne. Sidonie DumasCEO de Gaumont, Nicolas Atlan, presidente de Gaumont EE. UU. Y Splatam, así como Amy Homma, directora y presidente del Museo de la Academia, asistirá al evento.

(Mireille Darc y Jean Yanne en «El fin de semana», dirigido por Jean-Luc Godard)

«Nos sentimos honrados de asociarnos con el Museo de Motiones de la Academia de películas, el museo más grande del mundo dedicado al cine global y las artes, las ciencias y los artistas de la realización de movimientos, en esta extraordinaria retrospectiva», dijo Dumas. «La dedicación del museo a preservar y celebrar el arte del cine se alinea perfectamente con nuestra misión en Gaumont para apoyar la innovación y la narración de historias en todas sus formas», continuó. Dumas dijo que la alineación de la retrospectiva «refleja la evolución del cine en sí, ofrece una rara oportunidad para reflexionar sobre el legado de nuestras películas e inspirar a las futuras generaciones de cineastas y amantes del cine».

Atlan dijo: «Durante más de 130 años, Gaumont ha dado forma a la historia cinematográfica, y hoy, continuamos ese viaje como productor global, una caña de lanzamiento de talento visionario y una casa creativa profundamente en sintonía con las historias de nuestro tiempo».

Mientras tanto, Homma elogió a Gaumont, «cuya historia se remonta a los comienzos de la industria del cine, y durante 130 años ha traído historias inolvidables al público de todo el mundo».

«Esta colaboración no solo honra su legado, sino que también refleja la dedicación continua del museo para celebrar el cine y hacer que el cine sea accesible en generaciones y culturas», continuó Homma.

Aquí está la lista de películas que proyectarán como parte de la retrospectiva en el Museo de la Academia:

«Los aretes de Madame the …», Max ops

«El asesino vive en el número 21», Henri-Georges Clouzot

«El sabor de las cosas», colgó Tran Anh

«La pasión de Joan of Arc» Carl Theodor Dreyer

«Oss 117: El Cairo, nido de espías», Michel Hazanavicius

«Fantômas», Louis Feuillade

«Querle», Rainer Werner Fassbinder

«Pioneros de la pantalla: Gaumont y The Origins of Motion Pictures»

«El atalante», Jean Vigo

«Don Giovanni», Joseph Losey

«Nos vemos allí», Albert DuPontel

«Van Gogh», Maurice Pialat