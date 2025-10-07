El mundo virtual como una espada de dos años, la simbiosis de crítica e ideología radical es muy peligrosa

Yakarta, Viva – ciberespacio denominado espada de dos fideos. Porque, si se usa para difundir narraciones extremas, puede amenazar el valor democracia en Indonesia.

Esto fue transmitido por un ex prisionero de terrorismo (Napiter) que se negó a ser nombrado en un artículo recibido por el equipo de medios, el martes 7 de octubre de 2025.

«El mundo virtual es una espada de dos redes. Por un lado, abrió el espacio para la participación de las personas que nunca antes había existido. Por otro lado, podría convertirse en una fábrica narrativa extrema que amenazaba a la democracia. crítica Lo sano es el derecho de cada ciudadano «, dijo el ex Napiter como se informó.

Según él, cuando el mundo virtual fue utilizado por zumbador Y clíper Luego, en línea con la idiología radical, es muy peligroso.

«Sin embargo, cuando la crítica fue fabricada por zumbadordirigido por clíperReforzado por el algoritmo y reunirse con ideología radical, puede ser un combustible peligroso «, dijo.

En este caso, dijo, las críticas públicas son un elemento vital de la democracia. Sin críticas, el gobierno funcionará sin corrección.

Sin embargo, en la época digitalLa crítica ya no es simple. La cantidad es abundante, la variedad es diversa y la fuente es difícil de verificar. El problema es que la viralidad no siempre refleja relevancia o verdad.

«Fenómeno zumbador A menudo conocido como astroturfing, que es un movimiento que parece provenir de la comunidad, a pesar de que está diseñado por ciertas partes. Cuando el público se queja del precio del arroz, por ejemplo, los timbres pueden fortalecer la narrativa de que al gobierno no le importa la gente. Un disturbio razonable finalmente se desvió en la delegimación política. En el contexto de la radicalización, zumbador Inconscientemente puede abrir la puerta. La narración del ‘gobierno zalim’ o el ‘gobierno fallido’ que continúa fortaleciéndose para crear un espacio vacío. Este espacio se llena por ideología radical con ofertas de soluciones extremas «, explicó.

«Además zumbadorTambién hay otros actores, ‘Clipper’. Si zumbador funciones para agrandar, clíper Funciones para elegir y filtrar problemas. Determinan qué temas se plantean y cuáles se ignoran «, dijo.

Según él, a pesar de que el ciberespacio es vulnerable a convertirse en una máquina de fabricación de radicalismo, sigue siendo importante como espacio para la democracia. El desafío es evitar que las críticas saludables sean secuestradas por narrativas radicales.