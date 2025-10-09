El mundo necesita información libre, rigurosa y objetiva: Papa León







El mundo necesita un periodismo libre, riguroso y objetivo; de lo contrario, la gente no podrá distinguir entre «realidad y ficción» y «verdadero y falso», como en las reglas totalitarias. Papa León dijo el jueves.

Dijo que el libre acceso a la información es un pilar que sostiene la construcción de nuestras sociedades. «Por eso estamos llamados a defenderla (la libertad de prensa) y garantizarla», afirmó.

En un discurso dirigido a ejecutivos invitados de agencias de noticias globales en el VaticanoEl Papa dijo que el periodismo debería ser «liberado de la competencia desleal y de la práctica degradante del llamado clickbait», dijo. Entre los presentes se encontraban ejecutivos de PTI.

Añadió que las agencias de noticias están en primera línea para proteger el «derecho a una información precisa y equilibrada».

El Papa León es un firme defensor de la libertad de prensa e, inmediatamente después de ser elegido para el cargo, se reunió con periodistas de todo el mundo para pedir la liberación de los periodistas encarcelados.

El Papa dijo que el sector de las comunicaciones «no puede» y «no debe» separar su trabajo de compartir la verdad e instó a las agencias de noticias a «nunca vender su autoridad».

Subrayando el papel crucial de los medios en la formación de conciencias y ayudando al pensamiento crítico, dijo que es una «paradoja que en el era de la comunicacionLas agencias de noticias y medios de comunicación están atravesando un período de crisis».

«De la misma manera, quienes consumen información también están en crisis, confundiendo a menudo lo falso con lo verdadero y lo auténtico con lo artificial. Sin embargo, hoy nadie puede decir: «No lo sabía», afirmó.

Papa León, el primero Americano ocupar el trono de San Pedro, también pidió estar atentos para que la tecnología no sustituya al ser humano, señalando que la Inteligencia Artificial está cambiando la forma de recibir la información.

«Los algoritmos generan contenidos y datos a una escala y velocidad nunca antes vistas. ¿Pero quién los controla? La inteligencia artificial está cambiando la forma en que recibimos información y nos comunicamos, pero ¿quién la dirige y con qué fines?»

«Debemos estar atentos para garantizar que la tecnología no sustituya al ser humano, y que la información y los algoritmos que la gobiernan hoy no estén en manos de unos pocos», afirmó.

El Papa, enfatizando la necesidad de información libre, rigurosa y objetiva, se refirió a la advertencia de la historiadora estadounidense Hannah Arendt en su libro de 1951, Los orígenes del totalitarismo, de que «el sujeto ideal del gobierno totalitario no es el nazi convencido o el convencido Comunistapero personas para quienes la distinción entre realidad y ficción y la distinción entre verdadero y falso ya no existe.»

Subrayó también el importante papel de las agencias de noticias en la era de la digitalización «cada vez más generalizada» de los medios de comunicación.

«Como bien sabes, se espera que quien trabaja en una agencia de noticias escriba rápidamente, bajo presión, incluso en situaciones muy complejas y dramáticas».

«Por estas razones, su servicio requiere competencia, coraje y sentido de la ética. Esto es invaluable y debe ser un antídoto contra la proliferación de información ‘basura'», afirmó.

El Papa también destacó la importancia de «la transparencia de las fuentes y de la propiedad, la rendición de cuentas, la calidad y la objetividad», afirmando que son claves para restaurar el papel de los ciudadanos como protagonistas.

También elogió a los periodistas que informan desde varios zonas de conflicto y rindió homenajes entusiastas a quienes murieron en el cumplimiento del deber.

«Cada día hay periodistas que arriesgan sus vidas para informar a la gente de lo que realmente está sucediendo. En tiempos como el nuestro, marcado por conflictos generalizados y violentos, muchos han muerto en el desempeño de sus funciones».

«Son víctimas de la guerra y de la ideología de la guerra, que busca impedir que los periodistas estén allí. ¡No debemos olvidarlos! Si hoy sabemos lo que está sucediendo en Gaza, Ucrania y todas las demás tierras ensangrentadas por las bombas, se lo debemos en gran medida a ellos», afirmó.

«Estos extraordinarios relatos de testigos presenciales son la culminación de los esfuerzos diarios de innumerables personas que trabajan para garantizar que la información no sea manipulada con fines contrarios a la verdad y a la dignidad humana», añadió.

