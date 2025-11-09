Jacarta – La hija menor del legendario cantante Titi DJ, Stephanie Poetritomó una decisión de vida bastante sorprendente. La cantante de I Love You 3000 optó por vivir una vida de casada sin planes de tener hijos, alias sin hijos.

Esta noticia fue revelada directamente por su madre, Titi DJ, quien ahora disfruta de la nueva vida de su hija luego de casarse en julio de 2025. Desplázate para saber más sobre la historia, ¡vamos!

«Oh, sí. Meni está bien, está muy feliz con su vida matrimonial con su marido», dijo recientemente Titi DJ en la zona de Cilandak, en el sur de Yakarta.

Aunque vive lejos en los Estados Unidos, se dice que Stephanie vive feliz con su esposo. De hecho, Titi admitió que ahora tiene dos «nietos» de la joven pareja, pero no humanos, sino sus queridos gatos.

«Él también tiene dos hijos, eh, Anabul. Anabul», dijo riendo.

Sin embargo, al ser consultada sobre sus planes de tener hijos, Titi reveló que su hija había decidido no tener hijos.

«Oh, no, en realidad. Uh, ¿por qué dije esto? Él quiere no tener hijos», dijo.

La decisión de Stephanie Poetri de vivir sin hijos aparentemente se basó en razones bastante profundas. Considera que la población humana en el mundo es demasiado densa y no quiere aumentar la carga sobre una Tierra cada vez más poblada.

«Entonces él no quiere tener hijos porque para él el mundo está lleno de gente», explicó Titi DJ.

Aparte de eso, a Stephanie también le preocupa que en el futuro sus descendientes tengan que vivir en un mundo que ya no es cómodo y está lleno de desafíos.

Aunque esta elección fue considerada valiente, Titi DJ mostró todo su apoyo a su hijo. No cuestionó esta decisión y, en cambio, se sintió orgulloso de la actitud independiente de Stephanie.

«Oh, eso está realmente bien. Eso también está bien. Muy bien», dijo Titi.

Titi incluso admitió que estaba un poco feliz porque no necesitaba que la llamaran «abuela», a diferencia de sus compañeros.

«Mis amigos ya tienen nietos, yo no. Así que todavía no me pueden llamar abuela», concluyó.