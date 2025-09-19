





India el viernes una vez más condenó Pakistán Para su apoyo continuo a los grupos terroristas, afirmando que la comunidad global es plenamente consciente del nexo profundamente arraigado entre el estado paquistaní, sus equipos militares y terroristas que operan desde su suelo, informaron los IANS.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Externos (MEA), Randhir Jaiswal, que aborda una sesión informativa semanal de los medios, dijo: «Sobre el tema del terrorismo, hemos sido inequívocos. El mundo reconoce el nexo entre los terroristas y el estado y los militares pakistaníes. Las declaraciones recientes solo hacen que esta realidad sea más aparente».

Los comentarios de Jaiswal fueron en respuesta a un video viral que mostraba al comandante de Jaish-e-Mohammed (JEM) Masood Ilyas Cachemira admitiendo pérdidas sustanciales después de la Operación Sindoor de las Fuerzas Armadas de la India, que se dirigió a la infraestructura terrorista en Pakistán y Pakistán (POK).

En el video, Cachemira, rodeada de militantes armados, reveló que la familia de Masood Azhar, incluidas las mujeres y los niños, fue «desgarrado» en Bahawalpur, que se considera una fortaleza de Jem, durante las huelgas aéreas indias, según el IANS.

La operación de represalia india siguió la Ataque terrorista de Pahalgamque se cobró la vida de 26 civiles y personal de seguridad. Posteriormente, India alcanzó múltiples sitios terroristas vinculados a Jem y Lashkar-e-Taiba (LET), incluidos lugares conocidos en Bahawalpur, Muridke y Kotli.

Pakistán mismo había confirmado más tarde que nueve sitios habían sido golpeados, incluidos Bahawalpur, Kotli y Muridke.

Bahawalpur es la duodécima ciudad más grande de Pakistán y un importante centro de operaciones de JEM.

Cachemira, dirigiéndose a una multitud en el video, admitió: «Esta llamada tontería de terrorismo, que adoptamos por los límites ideológicos y geográficos de este país (Pakistán) … a veces nos enfrentamos con Delhi, Kabul y Kandahar», como persese.

Confirmó que el 7 de mayo, la familia de Maulana Masood Azhar, fundadora de Jem, fue asesinada en Bahawalpur, uno de los principales centros operativos del atuendo del terror.

La MEA reiteró la firma postura de la India sobre la combinación de terrorismo en todas sus formas.

«Cada foro multilateral, ya sea BRICS, Malditou otros, ha hecho eco del apoyo para combatir el terrorismo global, incluido el terrorismo transfronterizo. Instamos a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para eliminar el terrorismo en todas sus manifestaciones «, dijo Jaiswal, informó la agencia de noticias.

(con insumos de IANS)





Fuente