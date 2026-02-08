El mundo empresarial está estrechamente relacionado con la seguridad jurídica

Jacarta — El gobierno lo hace cumplir oficialmente. Código de Procedimiento Penal o el nuevo Código Procesal Penal a partir del 2 de enero de 2026 como parte de la reforma del sistema penal nacional.

Se cree que el nuevo KUHAP traerá cambios fundamentales. Desde fortalecer los derechos de los sospechosos y acusados, ajustando los mecanismos de investigación y procesamiento, hasta regular la responsabilidad penal. corporación.

Para mundo de los negociosEste cambio tiene un impacto significativo en las estrategias de cumplimiento, la gestión de riesgos legales y las relaciones corporativas con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

La promulgación del nuevo Código de Procedimiento Penal se considera un capítulo importante en la reforma del sistema de derecho penal nacional, además de tener un impacto directo en seguridad jurídica y el clima de negocios en Indonesia.

El Fiscal General Adjunto de Delitos Generales de la Fiscalía General (Kejagung), Asep Nana Mulyana, calificó este año una nueva era para el derecho penal de Indonesia. Según él, la reforma del Código Procesal Penal es inseparable del Código Penal o Código Penal que también está en proceso de reforma.

«Esta es una unidad y es un nuevo hito para el derecho nacional», afirmó la Asep, en el conversatorio ‘Perspectivas Legales y Normativas 2026’ con el tema Nuevo Código Procesal Penal 2026: Un nuevo capítulo de aplicación del derecho penal y seguridad jurídica para el mundo empresarial.

Explicó además que esta actualización marcó un cambio de paradigma de un enfoque punitivo a uno restaurativo, correctivo y rehabilitador.

«Antes la orientación era la prisión. Ahora es más hacia la rehabilitación, la recuperación y la mejora. Todo esto afecta la forma en que trabajan los fiscales, jueces e investigadores», dijo.

Asep enfatizó que el sistema de castigo ya no es de vía única. Además de la pena principal, existen delitos y acciones adicionales, incluso en casos corporativos.

Las empresas pueden ser consideradas penalmente responsables, incluso si descuidan o se considera que protegen actos delictivos, extendiéndose a la dirección, a quienes dan órdenes, a quienes detentan el control y propietario beneficiario (BO).

Mientras tanto, Socio gerente Dentons HPRP, Sartono, enfatizó que la ley no está sola, sino que siempre sigue la evolución de la sociedad y el mundo empresarial.

«La cuestión de la seguridad jurídica está muy relacionada con el mundo empresarial. El gobierno quiere fomentar las inversiones en Indonesia y una de las principales cuestiones que tienen los inversores es la seguridad jurídica», subrayó.

Según Sartono, la seguridad jurídica en el futuro no sólo estará determinada por las regulaciones escritas, sino también por el entendimiento mutuo y la buena comunicación entre los reguladores, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los actores empresariales.