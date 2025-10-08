El mundo del trabajo cambiará drásticamente en 2026, ¡aquí tienes 7 cosas que debes preparar!

Jacarta – Cada año, la forma en que trabajamos y los tipos de habilidades requeridas evolucionan más rápidamente. Para profesionales y líderes empresariales, comprenda tren Lo que da forma al futuro del mundo laboral es la clave para seguir siendo relevante.

Se prevé que 2026 será un punto importante en el que AI Ya no será sólo una herramienta adicional, sino que se convertirá en una parte central del proceso de trabajo. A medida que las tecnologías de automatización se generalicen, las habilidades humanas únicas, como la creatividad, la empatía y el liderazgo, agregarán un valor irremplazable.

A empleado Se prevé que aquellos que sean capaces de combinar capacidades técnicas y centradas en el ser humano tendrán puestos más seguros y mejores oportunidades profesionales. La siguiente es información completa, resumida de ForbesMiércoles 8 de octubre de 2025.

7 tendencias en el mundo del trabajo en 2026

Ilustración en el trabajo.

1. Flujos de trabajo de IA

Hasta ahora, la IA se ha visto a menudo como una herramienta adicional para acelerar los flujos de trabajo existentes, por ejemplo, chatbots para incorporar nuevos empleados o herramientas analíticas para interpretar datos empresariales.

En 2026, compañía Se espera que comience a construir procesos nativos de IA desde cero para la automatización, la predicción y la toma de decisiones. Los ejemplos incluyen cadenas de suministro que se adaptan en tiempo real o procesos de fabricación que se ajustan automáticamente a los pedidos y la disponibilidad de materiales.

2. El lugar de trabajo como ecosistema conectado

El trabajo híbrido y remoto se ha convertido en la cultura de muchas empresas. Las nuevas tendencias muestran la creación de un ecosistema flexible de herramientas, redes de comunicación y espacios físicos que apoyan a los trabajadores dondequiera que estén.

El objetivo es brindar una experiencia perfecta a los empleados, acceder a talento global y, al mismo tiempo, mantener la conexión con la cultura de la empresa.

3. Cambiando el panorama laboral

La IA ha comenzado a reducir el número de puestos de nivel inicial, especialmente en los campos administrativos, de oficina y de entrada de datos, así como algunos puestos de gestión intermedia. Por otro lado, sectores como enfermería, enfermería, construcción, educación y tecnología muestran un crecimiento significativo.

Tanto los recién graduados como los trabajadores que buscan cambiar de carrera deben considerar estas tendencias en la planificación profesional para 2026.

4. Las habilidades centradas en las personas son cada vez más valiosas

A medida que más y más tareas se entregan a la automatización, las capacidades humanas irremplazables se vuelven invaluables. En 2026 y más allá, los empleadores darán importancia a las habilidades en las que los humanos claramente sobresalen, como la comunicación interpersonal, la empatía, la creatividad, el trabajo en equipo y el liderazgo.