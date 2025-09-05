El mundo del puño está en un alboroto, Mike Tyson se enfrenta oficialmente a Floyd Mayweather Jr.

VIVA – Mundo boxeo nuevamente sorprendido. Dos leyendas de los Estados Unidos, Mike Tyson Y Floyd Mayweather JR seguramente montará un anillo en un duelo de exhibición en el próximo verano de 2026.

Esta noticia fue anunciada directamente por Mike Tyson a través de su cuenta personal de Instagram, el viernes 5 de septiembre de 2025 de la madera de la mañana.

«Próximamente», escribió el cuello de concreto mientras subía un póster promocional que se presentó con Mayweather. En el póster, ambos fueron vistos firmaron un contrato de batalla.

Aunque su estado es solo exposición, Duel Tyson vs Mayweather presenta claramente un gran imán. Sin embargo, las diferencias de edad y la clase hacen que esta batalla se vea como más entretenimiento y negocios. Tyson tiene ahora 59 años, mientras que Mayweather tiene 48 años.

Además, Tyson es conocido como un rey de peso pesado, mientras que Mayweather pelea más a menudo en la clase de Welter. Este hecho es lo que hace que los dos duelos nunca imaginaran que sucederá.

«Esta pelea no es algo que el mundo, o yo, alguna vez imaginamos que puede suceder. El boxeo ha entrado en una nueva era llena de sorpresas. Todavía no creo que Floyd realmente quiera hacer esto. Esto puede poner en peligro su salud, pero él quiere, por lo que el contrato ha sido firmado», dijo Tyson.

El mismo Tyson, el último viaje contra Jake Paul, el 15 de noviembre de 2024, a pesar de tener que tragar una derrota. Mientras tanto, Mayweather estaba por última vez en una batalla profesional en 2017 al derrocar a la estrella de UFC Conor McGregor.

Con un registro perfecto de 50 victorias sin siquiera perder, Mayweather se aseguró de que el duelo de la exposición contra Tyson presentaría su propia sensación.

«Lo he hecho durante 30 años y nadie puede empañar mi herencia. Sabes que hago algo, debe ser grande y legendario. Soy el mejor en el mundo del boxeo. Este partido de exhibición dará lo que los fanáticos quieren», dijo Mayweather.