¡El mundo del fútbol israelí, Maccabi, Tel Aviv, tiene prohibido ingresar a los Países Bajos!

VIVA – club Israel, Maccabi Tel Aviv Según se informa, no se le permite ingresar a la ciudad de Amsterdam, HolandésDespués de las acciones de algunos de los seguidores que apoyan abiertamente genocidio.

La dura decisión fue tomada por el Ayuntamiento de Amsterdam la semana pasada. Consideraron que los seguidores de Maccabi a menudo muestran actitudes racistas y extremistas.

Citando a Haaretz del informe de De Telegraaf, el líder de la facción del Partido de la Izquierda Denk, Sheher Khan, enfatizó que el apoyo de los fanáticos de Maccabi para el genocidio era más que suficiente para prohibir que el club ingrese a Amsterdam.

No solo eso, Khan también alentó a los clubes israelíes a ser expulsados ​​de la competencia europea, así como sanciones fuertes que se entregaron a los clubes rusos.

En el mismo informe que se dice, una carta oficial pronto se enviará a la Asociación de Fútbol Holandés y al Comité Deportivo Holandés para garantizar que esta prohibición se aplique en el futuro.

Aun así, Maccabi Tel Aviv todavía está programado para jugar el partido inaugural de la fase del grupo de la Europa League contra PAOK Tessaloniki en Grecia el miércoles (9/24) Night Wib. Después de eso, han sido esperados por oponentes pesados: Aston Villa, Olympique Lyon, VFB Stuttgart, a Dinamo Zagreb.

Maccabi también tiene un disco negro en Amsterdam. En noviembre de 2024, cientos de sus seguidores habían sido atacados por fanáticos pro-palestinos después del duelo Ajax y Ajax en la Europa League. El incidente condujo a 122 personas arrestadas, mientras que otras 86 todavía estaban en libertad.

La presión sobre el fútbol israelí se está haciendo más grande. Los ataques militares israelíes contra Doha, Qatar, hace algún tiempo, provocó cada vez más la insistencia de que el equipo nacional y los clubes israelíes fueron tachados desde la UEFA y FIFA.