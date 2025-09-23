El mundo debe rechazar una fuerte doctrina ‘que pueda hacer lo que desee’

Nueva York, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto pidió al mundo que rechace la legendaria doctrina de Tucídides eso es «Los fuertes hacen lo que puedan, los débiles sufren lo que deben « En su discurso en la sesión general del estado de los Estados Unidos Nación-Bangsa (PBB) 80 en Nueva York, Estados Unidos, martes 23 de septiembre de 2025.

Leer también: Prabowo introdujo el proyecto gigante de 480 km de 480 km frente al líder mundial



Afirmó que las Naciones Unidas se establecieron precisamente para rechazar la lógica del poder que oprimió a las partes. débil y garantizar justicia para todas las naciones.

«Debemos rechazar esta doctrina. La ONU está allí para rechazar esta doctrina. Debemos defender a todos, ambos fuerte o débiles. El derecho no puede tener razón. Correcto debe tener razón«Dijo Prabowo.

Leer también: En la sesión de la ONU, Prabowo: RI listo para enviar 20 mil soldados a Gaza a Ucrania





El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Prabowo en la ocasión también recordó que, aunque las diferentes razas, religión y nacionalidad, toda la humanidad se reunió en la sala del tribunal como una gran familia.

Leer también: En presencia de líderes mundiales, Prabowo enfatizó que la República de Indonesia apoyó plenamente la solución de dos países



«Estamos aquí como compañeros seres humanos, cada uno de ellos creó derechos equivalentes y premiados que no pueden ser revocados por la vida, la libertad y los esfuerzos para ganar felicidad», dijo.

También relató el largo viaje del pueblo indonesio por colonialismo, pobreza y apartheid, así como el importante papel de las Naciones Unidas para ayudar a Indonesia a lograr la independencia y el desarrollo temprano.

«Mi país sabe muy bien este dolor. Durante siglos, el pueblo indonesio vivió bajo colonial, opresión y esclavitud. Nos trataron más bajos que los perros en nuestra propia patria», dijo.



El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Prabowo enfatizó el compromiso de Indonesia con el multilateralismo y paz mundo. Llamó a Indonesia como uno de los mayores contribuyentes a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU y estaba listo para mejorar su papel.

«Si el Consejo de Seguridad y la Asamblea General deciden, Indonesia está lista para movilizar a 20,000 más que nuestros hijos para asegurar la paz en Gaza, en Ucrania, en Sudán, en Libia, donde sea que la paz sea necesario», dijo.