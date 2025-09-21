El mundo de Pesantren Education entró en un nuevo capítulo, se celebró la primera evaluación de Ma’had Aly

Yakarta, Viva – Mundo educación pesantreno Entrando en una nueva fase. Consejo Masyayikh Por primera vez, celebra la evaluación de campo de Ma’had Aly como un paso concreto para la garantía de calidad de la educación de pesantreno de acuerdo con el mandato de la ley número 18 de 2019 en relación con el pesantreno.

Esta evaluación está orientada a mejorar la calidad, no el juicio sobre los hallazgos en el campo.

Las etapas iniciales de la evaluación se dirigieron a 12 ma’had Aly que estaban dispersas en varias regiones de Indonesia. La ubicación incluye Aceh, Jambi, West Sumatra, South Kalimantan, South Sulawesi, Dki Yakarta, West Java, Central Java y East Java. Esta evaluación de campo inicial tuvo lugar a partir del 15 al 30 de septiembre de 2025.

Como forma de compromiso, dieciséis evaluadores de la Asamblea de Masyayikh saltaron directamente al campo, incluidos ocho miembros de la Asamblea de Masyayikh.

La presencia del asesor confirma que el proceso de evaluación no es solo una formalidad, sino un diálogo científico y una gobernanza en profundidad para mejorar la calidad de la educación de pesantreno.

Esta evaluación también cuenta con el apoyo del Consejo Masyayikh como socio estratégico en la garantía interna de calidad de la educación de pesantreno.



Presidente de la Asamblea Masyayikh, KH Abdul Ghaffar Rozin

Presidente de la Asamblea Masyayikh que también actuó como asesor, KH. Abdul Ghaffar Rozin, declaró que esta evaluación inaugural fue un impulso importante para la educación de pesantreno.

«Este es un hito. Nos aseguramos de que se mantenga la calidad de Ma’had Aly, mientras aún está enraizada en la tradición Pesantren. Esta evaluación no es juzgar, sino ayudar, mejorar y confirmar la calidad de las instituciones», dijo.

La evaluación de Ma’had Aly se centra en las peculiaridades de Pesantren. El asesor no solo evaluó la administración, sino que también exploró aspectos importantes, como el científico Sanad, el dominio del Libro de los Turats, a la calidad del trabajo científico de Mahasantri en el alcance de los estándares de competencia de posgrado, al plan de estudios.

Además, el ensamblaje de Masyayikh también utiliza la aplicación syamil para respaldar el registro de datos de evaluación. Esta innovación muestra esfuerzos para integrar la tradición del pesantreno con la tecnología moderna para fortalecer la responsabilidad y la transparencia del proceso de evaluación.

Miembros de la Asamblea Masyayikh, KH. Muhyiddin Khotib, agregó que esta evaluación también fue un medio para fortalecer la comunicación entre el Consejo Comunitario, Pesantren y la comunidad.

«Con esta evaluación, Pesantren es cada vez más abierto y puede mostrar estándares académicos que pueden explicarse, sin perder su identidad. Esta es una forma de responsabilidad y reconocimiento de Pesantren en el público», agregó.

Mientras tanto, Mudir Ma’had Aly Sheikh Ibrahim Al Jambi Representantes de una de las evaluaciones objetivo de Ma’had Aly, el Dr. Muhammad Qodri, M. Pd.i, expresó su aprecio.

«Para nosotros, esta evaluación es alentadora y material de evaluación. Nos sentimos acompañados, no juzgados. Nuestra esperanza, a través de esta evaluación, la calidad de Ma’had Aly es cada vez más reconocida por la comunidad en general, además de mantener y enfatizar el espíritu espiritual de Pesantreno», dijo.

Se espera que los resultados de esta evaluación inaugural sean un punto de apoyo importante en la construcción y el fortalecimiento de la cultura de calidad de Ma’had Aly. Por lo tanto, se espera que los graduados de Ma’had Aly tengan una calidad más garantizada, los derechos civiles sin perder las peculiaridades de Pesantren. La medida al mismo tiempo confirmó el Pesantreno como una agencia de impresión ULAMA con integridad, el heredero autorizado de las tradiciones científicas islámicas y pudo responder los desafíos de los tiempos.