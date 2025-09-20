El movimiento de visa H1B de EE. UU. Puede tener consecuencias humanitarias, MEA estudiando implicaciones







El gobierno dijo el sábado que las implicaciones completas del Decisión estadounidense Para imponer una tarifa anual de USD 100,000 en las solicitudes de visa H1B están siendo estudiadas por todas las partes interesadas, incluida la industria india, informó la agencia de noticias ANI. Es probable que la medida, señaló el Ministerio de Asuntos Externos (MEA), tenga consecuencias humanitarias debido a la interrupción que puede causar a las familias.

En una declaración sobre restricciones al programa de visa H1B de EE. UU., El portavoz oficial de la MEA dijo que la industria tanto en India como en Estados Unidos tiene una participación en la innovación y la creatividad y se espera que consulte sobre el mejor camino a seguir.

«El Gobierno ha visto informes relacionados con las restricciones propuestas en el programa de visas H1B de EE. UU. Las implicaciones completas de la medida están siendo estudiadas por todos los interesados, incluso por la industria india, que ya ha publicado un análisis inicial que aclara algunas percepciones relacionadas con el programa H1B «, dijo el comunicado, y agregó:» La industria tanto en India como en Estados Unidos tiene una participación en la innovación y la creatividad y se puede esperar que consulte en el mejor camino hacia adelante «.

La declaración enfatizó que la movilidad calificada del talento ha contribuido a la innovación y la creación de riqueza tanto en Estados Unidos como en la India, y que los responsables políticos evaluarán los desarrollos recientes, informó ANI.

«Talento hábil La movilidad y los intercambios han contribuido enormemente al desarrollo tecnológico, innovación, crecimiento económico, competitividad y creación de riqueza en los Estados Unidos e India. Por lo tanto, los responsables políticos evaluarán los pasos recientes teniendo en cuenta los beneficios mutuos, que incluyen fuertes lazos de personas a personas entre los dos países ”, dijo.

«Es probable que esta medida tenga consecuencias humanitarias a través de la interrupción causada por las familias. El gobierno espera que estas interrupciones puedan ser abordadas adecuadamente por las autoridades estadounidenses», agregó el MEA.

Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El viernes emitió una nueva proclamación presidencial titulada «Restricción en la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes», presentando una revisión importante del programa de visas H-1B. La Proclamación impone una tarifa anual de USD 100,000 en las solicitudes de visa H-1B, planteando preguntas sobre si se trata de una corrección necesaria o un golpe potencialmente paralizante a la tubería de talento tecnológico de Estados Unidos.

Entrando en vigencia el 21 de septiembre, la Proclamación se encuentra entre los esfuerzos más agresivos de la administración Trump hasta que hay que reformar el programa H-1B. Enmarcado como una ofensiva contra el «abuso sistémico», coloca una carga financiera y de cumplimiento estrictas en las empresas que buscan contratar trabajadores extranjeros calificados, particularmente en los sectores de tecnología y TI.

Con 71–72 por ciento de H1b todo Al ir a los indios, la tarifa anual de USD 100,000 compara efectivamente a muchos profesionales indios. Esto podría reducir significativamente las remesas, que se situaron en USD 125 mil millones en 2023, afectando a las familias y las economías en casa.

Los gigantes indios como Tata Consultancy Services (TCS), Infosys y Wipro dependen en gran medida de las visas H1B. La nueva tarifa podría costar a estas empresas miles de millones, lo que potencialmente conduce a trabajos reducidos de contratación o cambio a la India.

Las visas H1B han sido durante mucho tiempo un camino para la movilidad ascendente para muchas familias indias, y el cambio podría cerrar esta vía, afectando el progreso social y económico.

El organismo indio de la industria de TI Nasscom ha expresado su preocupación por la decisión de los Estados Unidos, calificando el movimiento potencialmente perjudicial para la continuidad del negocio global y el ecosistema de innovación en los Estados Unidos.

En un comunicado el sábado, NASSCOM dijo que si bien está revisando los detalles más finos de la proclamación, tales ajustes significativos al programa de visas de trabajadores calificados podrían tener implicaciones de largo alcance.

«Los ajustes de esta naturaleza pueden tener efectos dominantes en el ecosistema de innovación de Estados Unidos y la economía laboral más amplia. También afectará a los ciudadanos indios que están en visas H-1B que trabajan para empresas globales e indias.

NASSCOM planteó preocupaciones sobre la línea de tiempo para la implementación.

«El cronograma para la implementación (cualquier persona que ingrese a los EE. UU. Después de las 12:01 am, el 21 de septiembre) también es una preocupación. Un plazo de un día crea una incertidumbre considerable para las empresas, profesionales y estudiantes en todo el mundo. Los cambios en las políticas de esta escala se introducen mejor con períodos de transición adecuados, permitiendo a las organizaciones e individuos planear de manera efectiva y minimizar la disgusto», dijo Nassom.

Reconociendo el cambio en los modelos de entrega global, Nasscom señaló que las empresas de TI indias han estado reduciendo constantemente su dependencia de la ruta H-1B al aumentar la contratación local en los Estados Unidos. También defendió el cumplimiento y la contribución de las empresas indias a la economía estadounidense.

«Estas compañías también siguen toda la gobernanza y el cumplimiento necesarios en los EE. UU. Para los procesos H-1B, pagan los salarios prevalecientes y contribuyen a la economía local y las asociaciones de innovación con la academia y las nuevas empresas. Los trabajadores H-1B para estas empresas de ninguna manera son una amenaza para la seguridad nacional en los Estados Unidos», dijo el organismo de la industria.

Nasscom reiteró la importancia del talento altamente calificado en el mantenimiento del liderazgo tecnológico de Estados Unidos, particularmente a medida que la IA y otras tecnologías fronterizas remodelan la competitividad global.

«Nasscom ha enfatizado constantemente que el talento de alta calificación es vital para impulsar la innovación, la competitividad y el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Esto es especialmente crítico en un momento en que los avances en la IA y otras tecnologías fronterizas definen la competitividad global. El talento de alta calificación seguirá siendo central para mantener el liderazgo de innovación de Estados Unidos y la fortaleza económica a largo plazo», señaló.

El organismo de la industria agregó que continuará monitoreando los desarrollos, interactuar con las partes interesadas y buscar más claridad sobre el proceso de exención discrecional para ser otorgado por el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional.

(Con entradas ANI)





