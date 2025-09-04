El movimiento de Prabowo a los actores mineros ilegales puede ser mucho apoyo

Yakarta, Viva – Promesa del presidente Prabowo Subianto tomó medidas contra los perpetradores minería ilegal conseguir apoyo ancho. El apoyo provino de varios círculos, incluso del presidente de la Unidad Pioneer Village Cooperative (KUD), Jasman Tongi.

«Apoyamos los pasos del presidente y esperamos que las acciones concretas de él tomen medidas enérgicas contra los perpetradores mineros ilegales», dijo, el jueves 4 de septiembre de 2025.

Según él, es necesario tomar medidas concretas y firmes para procesar las leyes de los actores mineros ilegales, incluido cualquier persona que lo respalde.

«Esta acción concreta es necesaria para procesar la ley de los perpetradores, incluidos cualquier persona involucrada en el avance», dijo.

Dio un ejemplo, las presuntas actividades mineras ilegales ocurrieron nuevamente en el permiso de negocios minero de Kud Perintis (IUP) Perintis, Kotamobagu, Bolaang Montondow Regency (Bolmong), Sulawesi del norte. Se dijo que la acusación estaba en marcha desde 2022, aunque todas las actividades deberían haberse detenido hasta que hubo un permiso oficial del Gobierno Central a través del Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales.

Es optimista, si realmente se toma un paso decisivo, entonces la gestión minera proporcionará beneficios concretos para la gente de Indonesia.

«Pedimos al gobierno que realice estrictas acciones de aplicación de la ley de acuerdo con la legislación de actores mineros ilegales», dijo nuevamente.