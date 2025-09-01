En un movimiento que indica el Milwaukee Bucks‘Compromiso de mantener feliz a su franquicia Cornerstone, el equipo ha vuelto a firmar hacia adelante Thanasis Antetokounmpo a un contrato garantizado de un año, $ 2.9 millones, SHAMS CHARANIA de ESPN informó.

«Esto también significa que después de un verano de exploración de opciones, Giannis se queda en Milwaukee para comenzar la temporada», escribió Charania en X.

La firma no solo agrega una cara familiar a la lista, sino que también fortalece la conexión del equipo con Giannis antetokounmpocuyo futuro con los Bucks ha sido objeto de especulaciones durante la temporada baja.

Hermanos en el escenario internacional

Tanto Giannis como Thanasis representan actualmente a Grecia en Eurobasket, donde el equipo nacional ha avanzado a la siguiente ronda después de un inicio invicto de 3-0 en el Grupo C. Su juego conjunto en el escenario internacional solo ha reforzado los estrechos vínculos entre los hermanos, vincula a Milwaukee claramente valores mientras trabaja para retener su dos tiempos MVP.

Thanasis, de 33 años, se perdió toda la temporada 2024-25 recuperándose de una lesión de Aquiles. Apareció por última vez para Milwaukee durante la campaña 2023-24. Desde que se unió a los Bucks en 2019, ha jugado en 196 juegos de temporada regular, promediando 2.4 puntos y 1.6 rebotes.

El futuro de Giannis todavía en cuestión

El acuerdo llega solo semanas después de que Charania señaló que el compromiso a largo plazo de Giannis con Milwaukee no está garantizado.

«Estamos parados aquí, es el 4 de agosto. Las fuentes me dicen que todavía no hay nada en piedra sobre si Giannis Antetokounmpo se quedará en Milwaukee o si se irá». Charania dijo en «Levántate» de ESPN el 4 de agosto. «Está evaluando si su mejor ajuste está en Milwaukee o en otro lugar. La pregunta constante que Giannis tiene, sin embargo, es: ‘¿Puedo ganar un campeonato con esta lista?'»

Giannis, quien llevó a Milwaukee a su primer título en 50 años en 2021, ha enfatizado constantemente su deseo de competir por otro campeonato. Con la agencia libre y la construcción de la lista que se avecina, la capacidad de los Bucks para rodearlo con el elenco de apoyo adecuado sigue siendo el desafío central de la organización.

Los movimientos de temporada baja forma la lista nueva

La temporada baja de Milwaukee ha estado marcada por movimientos agresivos y decisiones difíciles. El centro firmado de Bucks Myles Turner en la agencia libre, reforzando su profundidad de la cancha delantera, pero también se separó de Damian LillardEstirando y renunciando a los $ 103 millones restantes en su contrato después de que el guardia estrella sufrió una lesión en Aquiles que terminó la temporada.

Los dólares también perseguidos Bradley Beal y Marcus SmartPero ambos optaron por los contendientes de la Conferencia Oeste: Beal con el Clippers de Los Ángeles e inteligente con el Lakers. A pesar de los contratiempos, los funcionarios del equipo siguen siendo optimistas sobre la dirección de la lista y las posibilidades de mantener el contenido de Giannis.

Confianza desde la oficina principal

El presidente de Bucks, Peter Feigin, desestimó la constante especulación sobre el futuro de Giannis, insistiendo en que la organización y la ciudad sigan alineadas con su superestrella.

«Nos reímos internamente. Es donde hemos estado durante diez años», Feigin dijo en una transmisión de la liga de verano de NBATV. «A Giannis ama a Milwaukee, Milwaukee ama a Giannis. Estamos en un buen lugar. Nos sentimos muy bien. Es un negocio como siempre».

El gerente general John Horst se hizo eco de ese sentimiento, revelador El AtarTIC’s Eric toma que la oficina principal de los Bucks ha superado sus límites para mantener a Milwaukee en disputa.

«Hemos hecho todo, he hecho todo dentro de mi poder humanamente posible esta temporada baja», dijo Horst. «Hacemos todo lo posible para poner la próxima versión de esta cosa, para darle a Doc. [Rivers] y Giannis y Poli [Portis] y scoot [Kevin Porter Jr.] Y los muchachos de nuestro equipo cada vez que pueden ganar todas las noches «.

Una firma estratégica

Al traer de vuelta Thanasis, los Bucks envían un mensaje claro: la organización se compromete a crear un entorno que mantenga a Giannis cómodo y comprometido. Si bien el papel de Thanasis en la cancha puede ser limitada, su presencia en el vestuario y su estrecha relación con su hermano son vistos como activos valiosos para mantener la química del equipo y, quizás lo más importante, para persuadir a la superestrella de Milwaukee para que se queden.

Mientras los Bucks se preparan para la próxima temporada, el vínculo de Antetokounmpo Brothers, tanto en la campaña de Eurobasket de Grecia como en Milwaukee, se avecina por las ambiciones de campeonato de la franquicia y su futuro a largo plazo.