El movimiento cinematográfico lleva a América del Norte para Cannes, el título de Toronto ‘Renoir’

El movimiento del cine ha asegurado los derechos de distribución de América del Norte a «Renoir«, El estudiante de segundo año del cineasta japonés Chie Hayakawa Eso no se inquietó en la competencia en Cannes este año.

El drama familiar contemplativo, que le valió a Hayakawa su segundo reconocimiento de Cannes después de su mención especial de 2022 Caméra d’Or para el «Plan 75». Festival de Cine de TorontoEl programa central antes de implementar teatralmente en 2026.

Ambientada en Suburban Tokio a fines de la década de 1980, «Renoir» sigue a Fuki, de 11 años, se retira a un mundo de imaginación y telepatía mientras su padre lucha contra la enfermedad terminal y su madre lucha por equilibrar el cuidado con el trabajo. La película explora temas de dolor, vínculos familiares y resistencia infantil.

La adquisición fue revelada por el presidente del Movimiento del Cine Michael Rosenberg y Eva Diederix, jefe de ventas del agente de ventas con sede en París Goodfellas.

«El ‘Renoir’ de Chie Hayakawa es un trabajo lírico y profundamente que se queda con usted de manera sutil y poderosa», dijo Rosenberg. «Combinando los matices emocionales con la gracia visual, Hayakawa captura las tranquilas complejidades de la infancia y la pérdida, ancladas por el fascinante debut de Yui Suzuki. Nos sentimos honrados de poder llevar esta historia elegante y profundamente humana al público norteamericano».

Hayakawa agregó: «Estoy honrado y encantado de ser parte del fantástico catálogo de Film Movement. Espero que la experiencia de ver ‘Renoir’ sea uno de los recuerdos y emociones olvidadas que de repente vuelven a la vida».

Más allá de Cannes, «Renoir» fue seleccionado para los festivales de cine de Karlovy Vary, Shanghai y Melbourne.

La adquisición se suma a la reciente pizarra de títulos internacionales de Film Movement, incluido el «Caso 137» de Berlinale Silver Bear, «Living the Land» de Huo Meng y el ganador del premio a la mejor dirección de Berlinale Silver Bear de Huo Meng y el ganador del premio a la mejor dirección de la IDFA «An American Pastoral» del cineasta francés Auberi Edler.

Los próximos lanzamientos de movimiento cinematográfico incluyen «Paying For It» de Sook-Yin Lee, basado en la novela gráfica de Chester Brown; «Happy Holidays» de Scandar de Oscar-Nominee; «The Sparrow in the Chimney» de los hermanos Zürcher, que se estrenó en Locarno; y la selección de la cierta consideración de Hiroshi Okuyama «mi sol».