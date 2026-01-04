El movimiento Bright Indonesia es optimista de que la policía transformará la cultura en 2026

Jacarta – La coordinadora del Bright Indonesia Movement (GIC), Febry Wahyuni ​​​​Sabran, evaluó la institución. policia nacional continúa transformándose para responder a los desafíos de los tiempos y las expectativas de la sociedad moderna.

Lea también: Navegando por el océano del formalismo: nuevos desafíos para los investigadores policiales en la era de la reforma del derecho procesal



También se dice que la Policía Nacional brinda un profundo apoyo y compromiso. reforma sostenible como una institución que es profesional, tiene integridad y sirve a los intereses de la gente de todo corazón.

Expresó su profunda convicción de que todos los niveles de la sociedad indonesia ahora respaldan a la Policía Nacional en los esfuerzos por fortalecer la democracia. ley para el año 2026.

Lea también: Los miembros de la RPD valoran la reforma policial junto con la justicia popular, esta es la razón





Jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

«Este apoyo no es sin razón, el público ve de primera mano los esfuerzos reales realizados por la Policía Nacional para mejorar la calidad de los servicios públicos, la transparencia operativa y el compromiso con una aplicación justa de la ley sin discriminación», dijo Febry en una declaración escrita, el domingo 4 de enero de 2026.

Lea también: Cronología del arresto de 20 sospechosos de juegos de azar en línea de redes internacionales



Por otro lado, Febry destacó la visión y misión del gobierno del presidente Prabowo Subianto y del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, que sitúa la aplicación de la ley y la democracia como uno de los principales pilares del desarrollo de la nación.

Con un buen sistema legal, dijo, Indonesia podría alcanzar el estatus de país desarrollado con alta justicia social. Por lo tanto, la reforma de la Polri se considera no sólo una responsabilidad interna de la institución, sino también un interés nacional que debe ser apoyado por todos los componentes de la nación.

Entonces, Febry también creyó que la Policía Nacional viviría esto. transformación cultura en 2026. Esta transformación se considera no sólo un cambio procedimental o estructural, sino que toca los aspectos más profundos de la cultura de trabajo de una institución y la mentalidad de sus miembros.

Este cambio cultural es clave porque la estructura y las regulaciones por sí solas no son suficientes para producir una aplicación de la ley que sirva a los intereses de la gente.

Explicó la transformación cultural de la Policía Nacional que incluye varias dimensiones importantes. Primero, aumentar el profesionalismo en todos los niveles, desde el nivel de liderazgo hasta los implementadores de campo. En segundo lugar, fortalecer la rendición de cuentas a través de un sistema de seguimiento interno y externo más eficaz.

«En tercer lugar, una reorientación de los servicios públicos que coloque a la comunidad como sujetos a los que se debe servir de todo corazón, no como objetos que deben ser regulados y controlados. Cuarto, internalizar los valores democráticos y los derechos humanos en todos los aspectos de las funciones policiales», afirmó.