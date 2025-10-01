El motor del barco hace que las importaciones suban en enero-agosto un 2.05 por ciento, verifique los detalles

Yakarta, Viva – Oficina Central de Estadísticas (Bps) a través del diputado de estadísticas de producción, informó M. Habibullah, importar A lo largo de enero-agosto, 2025 aumentó 2.05 por ciento interanual (interanual) alcanzó los US $ 155.99 mil millones.

Leer también: Inflación de septiembre 0.21 por ciento, el precio del chile rojo, los cigarrillos, el aumento de la carne de pollo



Ese valor incluye importaciones de petróleo y gas de US $ 21.11 mil millones o un 12.82 por ciento, y un valor de exportación no petrolero y de gas de US $ 134.88 mil millones, un aumento de 4.85 por ciento.

Habibullah enfatizó, en términos de uso, el aumento total acumulativo en el valor de las importaciones en ese período ocurrió en capitalcuál es el principal contribuyente al aumento en el valor de las importaciones de Indonesia.

Leer también: El petróleo ruso continúa fluyendo



«El valor total de importación de los bienes de capital se registró en US $ 31.32 mil millones, un aumento de un 17.94 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado con un aumento de un aumento de 3.12 por ciento», dijo Habibullah en una conferencia de prensa oficial de estadísticas, miércoles 1 de octubre de 2025.



Acelerando la carga y la descarga de contenedores en el puerto de Tanjuk Perak

Leer también: La cabeza de BGN revela muchas cocinas de MBG que ignoran los SOP para causar envenenamiento en masa



Afirmó que el producto de importación de los bienes de capital que aumentó significativamente, entre otros, ocurrió en el producto. máquina Equipo eléctrico y sus piezas, barcos bote y estructuras flotantes, así como vehículos aéreos y sus piezas.

Mientras que las importaciones materia prima El ayudante registró un 1,09 por ciento a US $ 110.57 mil millones, ya que la importación de bienes de consumo que también cayó 2.85 por ciento a US $ 14.09 mil millones.

En términos de origen de las importaciones, BPS señaló que se produce un aumento en el valor de la importación de países como China, Japón y Estados Unidos (EE. UU.). Sin embargo, las importaciones de los países de la ASEAN y la Unión Europea se registraron en realidad disminuidas.

Mientras que en un alias anual interanual (interanual), el valor total de las importaciones en agosto de 2025 se registró en US $ 19.47 mil millones o un 6,56 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

Cuando el valor de las importaciones de petróleo y gas se registró en US $ 2.73 mil millones, un aumento del 3.17 por ciento (interanual), y las importaciones no petroleras y de gas de US $ 16.74 mil millones o 7.98 por ciento.

«La disminución en el valor de las importaciones anualmente está impulsada por una disminución en las importaciones no de petróleo y gas, con una parte de una disminución del 6.97 por ciento», dijo.