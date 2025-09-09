El motor del automóvil sigue siendo excelente, el servicio de rutina ahora puede ser más barato

Yakarta, Viva – Servicio Los autos de rutina a menudo se consideran solo formalidad, a pesar de que este paso es importante para mantener el vehículo cómodo y seguro. Las máquinas que rara vez se verifican pueden perder el rendimiento, la suspensión se puede usar rápidamente y el sistema de enfriamiento corre el riesgo de disminuir su función cuando se ignora el mantenimiento.

En general, el servicio periódico se lleva a cabo cada 10,000 kilómetros o cada seis meses. En ese momento, el mecánico verificará la condición del aceite, los filtros, las bujías, al refrigerante.

Si hay algo que reemplazar, el propietario del automóvil puede hacerlo de inmediato para que se pueda evitar el mayor daño. Del mismo modo, con el desplazamiento y el equilibrio que a menudo se olvida.

De hecho, si el automóvil a menudo pasa por un camino lleno de baches, este ajuste es importante para que la tasa permanezca estable. Mientras tanto, el mantenimiento de CA no es menos importante para mantener el aire de la cabina fresco y saludable, especialmente cuando el clima está caliente.

Para algunas personas, las limitaciones de costos son a menudo una razón para retrasar el servicio. Por lo tanto, la presencia de promociones puede ser una solución. Para celebrar el octavo aniversario, Garasi.id ofrece descuentos de hasta 800 mil para varios servicios de mantenimiento de automóviles.

Este programa tuvo lugar el 15 de agosto a septiembre de 1525 y se aplica en Jabodetabek, West Java, Central Java y East Java. Cada cuenta puede usar esta promoción, un máximo de dos transacciones.

Además de las promociones de mantenimiento, la plataforma automotriz digital también introdujo el servicio asistente de emergencia 24/7. Este servicio está diseñado para ayudar a los usuarios a enfrentar obstáculos en la carretera, que van desde neumáticos con fugas, baterías débiles, autos que se rompieron para quedarse sin combustible.

«La seguridad no es solo una cuestión de vehículos, sino también de sentimientos. Con este servicio, los usuarios pueden sentirse más tranquilos porque hay equipos profesionales que están listos para ayudar en cualquier momento», dijo Ardyanto Alam, CEO de Garasi.id en su declaración, martes 9 de septiembre de 2025.

La presencia de promociones de servicios, así como este servicio de emergencia, brinda una oportunidad para que los propietarios de automóviles sean más disciplinados en el mantenimiento, así como se sientan seguros al conducir. De esa manera, la necesidad de excelentes vehículos y calma en el viaje se puede satisfacer en un paquete.