El motivo por el que el Jefe de la Policía Nacional no dio permiso para los fuegos artificiales durante el Año Nuevo

Yakarta, VIVA – Noche de cambio pico Año Nuevo Sin duda, 2026 será diferente. Jefe de la Policía Nacional El general de policía Listyo Sigit Prabowo destacó que la Policía Nacional no dará permiso para la fiesta. fuegos artificiales como es una tradición que suele celebrarse a finales de cada año.

Esta decisión se tomó tras la situación de duelo nacional resultante. desastre Inundaciones que afectaron a varias zonas de la isla. Sumatra. El Jefe de la Policía Nacional evaluó que esta condición requiere empatía y sensibilidad mutua por parte de todos los sectores de la sociedad.

«Lo que está claro desde la Sede es que no hemos dado permiso para la celebración de fuegos artificiales que normalmente se celebra a finales de año», dijo Sigit en la estación Pasar Senen, Yakarta, el martes 23 de diciembre de 2025.

Según Sigit, el uso de fuegos artificiales se considera inapropiado en medio de los esfuerzos de recuperación de las víctimas del desastre. También invitó al público a aprovechar el impulso del Año Nuevo como reflexión y oración conjunta por los afectados por el desastre.

«Instamos al público a utilizar más sus actividades para actividades de oración por Sumatra, oraciones por el país», dijo.

Además, el jefe de la Policía Nacional dijo que la implementación técnica en campo se ajustará a las condiciones de cada región. Se pidió a la policía regional que asesorara y supervisara activamente las actividades de celebración de Nochevieja.

«Sí, por supuesto técnicamente será la Policía Regional la que hará el recurso», afirmó.

Con esta política, la Policía Nacional espera que las celebraciones del Año Nuevo 2026 puedan desarrollarse de forma segura, ordenada y llena de atención social, en línea con el espíritu de unión ante la situación de dolor nacional.

Anteriormente, el vicegobernador de DKI Yakarta, Rano Karno, dijo que el cambio de 2025 a 2026 en Yakarta sería simple y sin fuegos artificiales.

«El Gobernador dijo que este Año Nuevo no habrá fuegos artificiales. Para que no dé la impresión de que estamos siendo extravagantes», dijo.

Mientras tanto, la dirección de Taman Impian Jaya Ancol Tbk también canceló el espectáculo de fuegos artificiales en la víspera de Año Nuevo como una forma de más sentido pésame por el desastre en Sumatra.

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Comunicación Corporativa Daniel Windriatmoko dijo que esta decisión se tomó con total consideración para que el momento del Año Nuevo pueda vivirse de manera más significativa, de acuerdo con los valores de solidaridad y el sentido de unión como una nación.