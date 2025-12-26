El motivo del sospechoso de terrorismo con bomba en Depok fue la decepción porque su solicitud fue rechazada

Jacarta – Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana DepokEl comisionado de policía Made Oka, revelado motivo el sospechoso H (23) lo hizo terror nacido en 10 escuelas en Depok, Java Occidental.

El perpetrador admitió que sus acciones se debían a que se sentía decepcionado con una persona llamada Kamila Hamdi, cuyo nombre se mencionó como el remitente del correo electrónico.

«El motivo del sospechoso para llevar a cabo este acto terrorista o criminal fue que el sospechoso se sintió decepcionado porque su solicitud fue rechazada por la familia de Kamila Hamdi», dijo Made Oka en su declaración, el viernes 26 de diciembre de 2025.

Ilustración/El oficial de desactivación de bombas de Gegana de la Policía Regional de Java Occidental opera un robot para asegurar elementos sospechosos de ser bombas durante una simulación de terrorismo con bomba, miércoles (11/02/2016) Foto : ENTRE FOTOS/Dedhez Anggara

Añadió que Kamila estaba saliendo con el sospechoso en 2022 pero que había terminado. Se sabe que el sospechoso H a menudo llevó a cabo actos terroristas o amenazas, no sólo a Kamila Hamdi sino también al campus.

«Luego hubo muchos pedidos ficticios o alimentos ficticios que fueron enviados a su casa, a pesar de que el interesado o su familia no los habían pedido», dijo.

Made Oka también dijo que el sospechoso H llevó a cabo el ataque para llamar la atención de Kamila, debido a su ruptura o propuesta. rechazadoA Kamila ya no le importaba.

«Hasta que finalmente el sospechoso llevó a cabo actos terroristas que nos preocupan a todos, es decir, aterrorizar a 10 escuelas en el área de la policía metropolitana de Depok», dijo Made Oka.

Con respecto al correo electrónico a nombre de Kamila, Made Oka dijo que el sospechoso H creó deliberadamente un nuevo correo electrónico como si su identidad fuera Kamila.

«El sospechoso H también creó cuentas falsas en las redes sociales que vilipendiaban a Kamila y también proporcionó información del sospechoso de que la persona en cuestión creó correos electrónicos, cuentas de Instagram y cuentas de Facebook en nombre de Kamila», dijo.

La policía nombró a un hombre con las iniciales H como sospechoso en el caso de amenazas de bomba en 10 escuelas en Depok, Java Occidental, el martes (23/12).

«El sospechoso tiene las iniciales H, hombre, fecha de nacimiento, Semarang, 7 de abril de 2002», dijo Made Oka.

Made Oka explicó que el nombre del sospechoso se debe a que la policía llevó a cabo una serie de investigaciones, examinó a testigos y recopiló pruebas.

«Según la investigación o investigaciones que encontramos, el ‘teléfono’ o ‘dispositivo’ que se encontraba en la casa en cuestión fue utilizado para llevar a cabo este terror», dijo.