El motivo de Erika Carlina para retirar el informe del caso de amenaza de DJ Panda

VIVA – Decisión Erika Carlina retiró el reporte de presuntas amenazas contra DJ Panda conmocionó al público. Detrás de este paso hubo un largo proceso de mediación que culminó con un acuerdo de paz y esfuerzos para resolverlo amistosamente.

Esta mujer, conocida como celebridad y actriz, ha presentado oficialmente una solicitud para retirar el informe policial sobre las presuntas amenazas que hizo anteriormente contra DJ Panda alias Giovanni Surya Saputra. El informe fue registrado en Polda Metro Jaya el 19 de julio de 2025 y atrajo la atención del público porque involucraba temas delicados, incluida la difusión de datos personales. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

La policía confirmó directamente la retirada del informe. Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Iskandarsyah, confirmó que efectivamente se había recibido la solicitud.

«Sí, así es (revocado)», dijo Iskandarsyah cuando fue confirmado el lunes 22 de diciembre de 2025.

Motivos del informe retirado

Erika Carlina y DJ Panda

Además, Iskandarsyah explicó que la decisión de Erika de retirar el informe se basó en el logro de un acuerdo de paz entre las dos partes. El proceso de mediación se llevó a cabo fuera de los canales legales antes de llegar finalmente a un acuerdo amistoso.

«Han mediado fuera y se ha llegado a un acuerdo», afirmó Iskandar.

Aunque el informe ha sido presentado para su retirada, el proceso administrativo en la policía aún está en curso. Aparte de eso, las autoridades también aceptan solicitudes para resolver casos a través del mecanismo de justicia restaurativa (RJ), que se centra en restablecer las relaciones y la responsabilidad del perpetrador.

«La carta llegó el viernes pasado. Recibimos la solicitud de RJ de la parte pertinente y actualmente está siendo procesada», dijo.

DJ Panda se disculpa con Erika Carlina



Anteriormente, DJ Panda apareció en público para disculparse públicamente con Erika Carlina, quien es conocida por ser su exnovia. Admitió que era culpable de acciones amenazantes realizadas a través del grupo de WhatsApp.

«En nombre de Giovani Surya Saputra, pido muchas disculpas a Erika Carlina», dijo Panda cuando se reunió en la zona de Karet Semanggi, en el sur de Yakarta, el martes 16 de diciembre de 2025.

Panda también admitió que había distribuido los datos personales de Erika a un grupo de WhatsApp en el que estaban sus fans. Según él, esta acción tuvo un gran impacto, incluida la filtración de información sobre el embarazo de Erika al público y los mensajes directos de terror que recibió la víctima.