El motivo aún no ha sido revelado, el conductor del asesino del hijo del empleador frente a sus propios padres también fue asesinado

Yakarta, Viva – Conductor ¿Quién podría matar al hijo de su propio empleador en el área de Pondok Pinang, Kebayoran Lama, South Yakarta (South Yakarta), morir mundo.

La noticia fue justificada por el jefe de policía de Kebayoran Lama, el comisionado de policía Harnas Prihandito. Autor Las iniciales SB que mataron la vida del niño con las iniciales Ras, murieron ayer.

«Según los informes, los perpetradores murieron el viernes 5 de septiembre de 2025 a las 18:30 en el Hospital de la Policía Nacional», dijo, el sábado 6 de septiembre de 2025.

Entonces, la policía no sabía cuál era el motivo de los perpetradores que estaba decidido a matar al hijo de su empleador. Los perpetradores supuestamente mataron porque después de matar sus vidas víctimaTrató de suicidarse. Ahora, la policía intentará explorar la información de la familia de la víctima para descubrir los motivos de los perpetradores. Sin embargo, la policía aún necesita tiempo considerando que la familia de la víctima todavía está traumatizada.

«Para la información familiar, todavía necesita tiempo para ser interrogado», dijo.

Anteriormente informó, se dijo que un conductor mató a su propio empleador en el área de Pondok Pinang, Kebayoran Lama, South Yakarta (South Yakarta), hoy.

Este es viral, uno de los cuales fue publicado por la cuenta de Instagram @InfOpondokPinang. Se dijo que el sangriento evento sucedió antes al amanecer. La víctima fue asesinada cortando su cuello.

«La víctima fue asesinada muy sádicamente por ser cortada frente a sus padres», dijo por la cuenta, el sábado 30 de agosto de 2025.

Se dice que los perpetradores fueron tres años el conductor familiar de la víctima. Mientras tanto, la edad de la víctima todavía tiene 12 años o en la escuela primaria de 6 años. Después de matar a la víctima, el autor intentó terminar su vida pero fue frustrado.