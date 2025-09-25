el ‘montón de basura de la historia’

Bruce Springsteen habla de muchas cosas en su nueva Revista de tiempo Historia de la portada: fama, familia, terapia, giras con la banda de la calle E y el 50 aniversario de su álbum de época «Born to Run»; de hecho, el problema aparece casi exactamente 50 años después de su primera portada (y simultánea de Newsweek One), que lo anunció como la nueva esperanza de Rock Bright.

Pero las citas más llamativas son sus declaraciones bastante intrépidas sobre el presidente Donald Trumpa quien inicialmente evitó criticar directamente (en un 2017 Variedad entrevista) pero cada vez más golpeado, especialmente durante su residencia en Broadway 2018.

Desde la reelección de Trump el año pasado, él y el jefe han cambiado a Barbs, con Springsteen llamando a su administración «Corrupto, incompetente y traicionero» y Trump diciendo El músico es «tonto como un rock», publicando un video burlándose de él y sin fundamento pidiendo una investigación En el apoyo de su y otros artistas del oponente electoral de 2024 de Trump, Kamala Harris.

Springsteen regresa a la nueva entrevista, con posiblemente sus declaraciones más fuertes hasta ahora.

«Si voy a ser fiel a quien he tratado de ser … No puedo darles a estos tipos un pase gratuito», dice, dirigiéndose a Trump y sus facilitadores en el gobierno. «Mucha gente compró sus mentiras. No le importa lo olvidado, a nadie más que a él y a los multibillonados que se pararon detrás de él el día de la toma de posesión». Sin embargo, agrega: «Tienes que enfrentar el hecho de que un buen número de estadounidenses se siente simplemente cómodo con su política de poder y dominio».

En cuanto a los insultos de Trump contra él, dice: «No podría importar menos lo que piense de mí … Él es la personificación viva de la que era la enmienda 25 y la acusación. Si el Congreso tuviera agallas, sería consignado al montón de basura de la historia».

Tampoco ahorra al Partido Demócrata, que ha sido espectacularmente ineficaz frente a Trump y el poder del republicano. «Estamos desesperadamente necesitando un partido alternativo efectivo, o del Partido Demócrata para encontrar a alguien que pueda hablar con la mayoría de la nación», dice. «Hay un problema con el lenguaje que están usando y la forma en que intentan llegar a las personas».

