El monte Semeru entra en erupción y escupe nubes calientes a 5 km

Lumajang, VIVA – Monte Semeru que está en la frontera de Lumajang y Malang Regencies, Java Oriental, está de regreso erupción lanzando nubes calientes Caerá hasta 5 kilómetros la noche del domingo 11 de enero de 2026.

«Hubo una erupción del monte Semeru a las 22.25 horas. «La erupción tomó la forma de nubes calientes que caían con una distancia de deslizamiento de unos 5 kilómetros», dijo el oficial del puesto de observación del Monte Semeru, Sigit Rian Alfian, en un informe escrito recibido en Lumajang.

Según él, se observó que la altura de la columna eruptiva de Semeru era de unos 2.000 metros sobre el pico o 5.676 metros sobre el nivel del mar (msnm).

«Se observó que la columna de ceniza era de color blanco a gris con una intensidad espesa hacia el este y sureste», dijo.

La erupción del monte Semeru se registró en un sismógrafo con una amplitud máxima de 27 mm y una duración de 696 segundos.

Actualmente, el Monte Semeru se encuentra en estado de Nivel III (Alerta) con una recomendación del público de no realizar ninguna actividad en el sector sureste a lo largo de Besuk Kobokan, a 13 km de la cima (centro de la erupción).

Más allá de esta distancia, a las personas no se les permite realizar actividades dentro de los 500 metros de la orilla del río (frontera del río) a lo largo de Besuk Kobokan porque tienen el potencial de verse afectados por la expansión de nubes calientes y flujos de lava hasta una distancia de 17 km desde la cima.

«La gente no se mueve dentro de un radio de 5 kilómetros del cráter/cima del volcán Semeru porque es propenso al peligro de arrojar piedras (incandescentes)», dijo.

Aparte de eso, también se pide al público que sea consciente del potencial de nubes calientes, avalanchas de lava y lahares a lo largo de los ríos/valles que se originan en la cima del volcán Semeru, especialmente a lo largo de Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar y Besuk Sat, así como el potencial de lahares en pequeños ríos que son afluentes de Besuk Kobokan. (Hormiga)