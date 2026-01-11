El Monte Semeru entra en erupción 30 veces en seis horas, se insta a los residentes a permanecer alerta

Lumajang, VIVA – Monte Semeru que tiene una altura de 3.676 metros sobre el nivel del mar (msnm) ha registrado una mayor actividad volcánica. Durante el período de observación del domingo (1/11/2026) de 12:00 a 18:00 horas, la montaña más alta de la isla de Java experimentó decenas de erupciones sísmicas y un temblor de inundación.

«Durante las últimas seis horas, se registró que Semeru experimentó 30 erupciones sísmicas con una amplitud de 15 a 22 mm y una duración de 76 a 136 segundos», dijo el oficial del puesto de observación del monte Semeru, Mukdas Sofian, en un informe escrito recibido en Lumajang el domingo (1/11/2026).

Además de la erupción del terremoto, también se registró que la montaña que se encuentra en el límite de las regencias de Lumajang y Malang, en Java Oriental, experimentó una ráfaga de terremoto con una amplitud de 8 mm y una duración de 56 segundos.

«Semeru también experimentó un terremoto tectónico distante con una amplitud de 8 mm, un SP de 18 segundos y una duración de 38 segundos, así como un terremoto de vibración de inundación con una amplitud de 35 mm y una duración de 6.120 segundos», dijo.

Visualmente, se observó que el Monte Semeru estaba cubierto por una niebla de 0–II a 0–III. No se observó humo del cráter, las condiciones climáticas fueron de nubladas a lluviosas y el viento soplaba débilmente hacia el sur.

Mukdas explicó que actualmente el Monte Semeru todavía tiene el estado de Nivel III (Alerta). El Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos (PVMBG) también emitió una serie de recomendaciones de seguridad para la comunidad.

Se prohíbe al público realizar cualquier actividad en el sector sureste a lo largo de Besuk Kobokan hasta 13 kilómetros del pico o centro de la erupción.

«Más allá de esta distancia, la gente no realiza actividades dentro de los 500 metros de la orilla del río (frontera del río) a lo largo de Besuk Kobokan porque tienen el potencial de verse afectados por la expansión de nubes calientes y flujos de lava hasta una distancia de 17 kilómetros desde la cima», dijo.

El Monte Semeru está cubierto de niebla como se ve desde el puesto de observación del Monte Semeru.

Además de eso, PVMBG también hizo un llamado al público a no realizar actividades dentro de un radio de cinco kilómetros del cráter o pico del volcán Monte Semeru porque es propenso al peligro de arrojar rocas incandescentes.

También se pide a las comunidades alrededor de Semeru que sean conscientes del potencial de nubes calientes, avalanchas de lava y flujos de lava a lo largo de ríos y valles que se originan en los picos de las montañas, especialmente en Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar y Besuk Sat. El potencial de lahares también puede ocurrir en pequeños ríos que son afluentes del río Besuk Kobokan, especialmente cuando llueve. (Fuente ANTARA)