El monte Joy recauda o dona casi $ 500,000 para la caridad

El quinteto criado en Filadelfia con sede en Los Ángeles Monte Joy Probablemente no son la idea de nadie de estrellas de rock millonaria, pero han estado utilizando su plataforma como una de las raras bandas de rock de la última década para donar cantidades considerables de dinero a causas que son importantes para ellos, incluidos casi medio millón de dólares en su reciente gira en apoyo de su cuarto y último álbum «Hope We Have Fun».

Un concierto el mes pasado en Boston recaudó casi $ 400,000 para Alcance familiarUna organización sin fines de lucro nacional que proporciona recursos financieros para las familias que enfrentan el cáncer. Después de actuar en el Newport Folk Festival en julio, condujeron a Boston y tocaron un set acústico en el Hospital Mass General Brigham para pacientes jóvenes, y en mayo hicieron lo mismo en un estudio de Carolina del Norte para pacientes del Hospital de Niños de Atrium Health Levine. Y en agosto, en su ciudad natal de Filadelfia, la banda fue anfitriona de un segundo organizó una campaña de alimentos no perecedera Durante sus dos espectáculos en la ciudad.

También han donado $ 40,000 a los esfuerzos de reconstrucción en Asheville, Carolina del Norte, después de su concierto en esa ciudad, donaron $ 35,000 al Tennessee ACLU Cuando su show de Bonnaroo fue cancelado debido al clima, donó poco menos de $ 23,500 al Asociación Americana de Tumores cerebralesque se creó en torno a la conciencia de su canción «Lucy», y ha donado 100,000 comidas a través de Compartir el exceso impulso de comida. En noviembre pasado, filmaron un video con el centro de Philadelphia Eagles, Jason Kelce (sí, el hermano de Travis) para ayudar a recaudar dinero para organizaciones benéficas en la ciudad, y actuaron con él antes de un juego de los Eagles.

El líder Matt Quinn dice: «Creemos que la mejor manera de encontrar buenas oportunidades para ayudar es hacer un esfuerzo para conectarse con las personas en las comunidades donde estamos dando. En Asheville, hablamos con amigos allí para determinar dónde los lugareños piensan que todavía necesitan fondos en las secuelas de Hurricane Helene. Mientras viajamos en la gira, tenemos la oportunidad de escuchar a las personas de todo el mundo y aprender a las organizaciones benéficas locales. En Boston, nos reunimos con la oportunidad de tener la oportunidad de tener la oportunidad de que se vean las personas de todo el mundo y que aprendamos a Hurrice, nos reunimos con la oportunidad de que CARLON, se reuniera con la oportunidad de que CARLON, nos concentremos. La organización benéfica, el alcance familiar, que trabaja directamente con el Hospital MGH en la ciudad para asegurarse de que las familias que pasen por cáncer tengan los fondos que necesitan para sobrevivir «.

También en esta gira, la banda tocó el Grand Ole Opry de Nashville por primera vez, y vendió lugares como el legendario Anfiteatro Red Rocks de Colorado, el estadio Forest Hills de Nueva York y el jardín TD de Boston. Sin embargo, Quinn dice que todo palidece en comparación con la sensación de que reciben de su trabajo de caridad.

«En última instancia, solo queremos ser una fuerza para el bien», concluye. «La música nos ha dado todas las oportunidades para hacerlo, y no hay nada más gratificante que escuchar del corazón de alguien cómo los ha ayudado. Ningún número de boletos o premios u otras medidas de ‘éxito’ se compararán con sentir que esta comunidad que hemos creado está ayudando a las personas».