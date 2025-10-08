El Monte Ibu vuelve a entrar en erupción, expulsando ceniza volcánica a 400 metros de altura

Molucas del Norte, VIVA – Montaña Madre en West Halmahera Regency, North Maluku, volvió a mostrar actividad volcánica el miércoles 8 de octubre de 2025 por la noche. El Puesto de Observación del Volcán Ibu (PGA) informó que la montaña con una altura de 1.325 metros sobre el nivel del mar experimentó una erupción con una expulsión de ceniza que alcanzó los 400 metros desde la cima.

«Sí, la erupción ocurrió alrededor de las 20:09 WIT y se observó que la altura de la columna de ceniza era de hasta 400 metros de altura», dijo el oficial de la PGA Ibu, Saum, en una declaración escrita recibida en Ternate, el miércoles (10/8/2025) por la noche.

Desde la observación visual, la columna de ceniza aparece de color blanco a gris con una intensidad espesa y tiende hacia el noreste. Esta actividad eruptiva también fue registrada en un sismograma con una amplitud máxima de 28 milímetros y una duración de aproximadamente 33 segundos.

El monte Ibu, en el oeste de Halmahera, arroja ceniza volcánica a una altura de hasta 400 metros.

Actualmente, el estado del Monte Ibu todavía se encuentra en el Nivel II o Alerta. Los funcionarios pidieron a los residentes locales, escaladores y turistas que no se movieran dentro de un radio de 2 kilómetros del cráter activo y que evitaran el área hasta 3,5 kilómetros hacia la abertura del cráter en el lado norte de la montaña.

«Si cae ceniza, se recomienda a las personas que realizan actividades fuera de casa que utilicen mascarillas y gafas», añadió Saum. (ENTRE)