El Monte Dempo de repente estalló sin síntomas, se les pidió a los residentes que estuvieran vigilantes

Yakarta, Viva – Monte Dempo En la ciudad de Pagar Alam, South Sumatra, informó erupción De repente sin ser precedido por síntomas volcánicos. Agencia geológica El Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) pidió a los residentes de la ciudad de Pagar Alam que se conozcan de esta situación.

Jefe de la agencia geológica Muhammad Wafid dijo que erupción Fue detectado el jueves 7 de agosto de 2025, la noche por el Oficial de Observación de Volcan Dempo (PGA) en la ciudad de Pagar Alam.

«De los resultados de este análisis de erupción hay un tipo freático que puede ocurrir repentinamente sin ser precedido por síntomas volcánicos claros», dijo en Yakarta, el viernes por la tarde.

Según la Agencia Geológica, se estima que la ráfaga de la columna de cenizas es tan alta como 1,200 metros que salieron de la parte superior del cráter Mount Dempo Marapi.

La columna de cenizas grises con intensidad gruesa y inclinada hacia el norte, y se registró en un sismograma con una amplitud máxima de 30 milímetros y una duración de casi cuatro minutos.

Mount Dempo, que se encuentra en la frontera de Lahat, Empat Lawang y la ciudad de Pagar Alam, había mostrado previamente un aumento en la actividad sísmica desde principios de julio.

La actividad fue seguida por una tendencia de deformación del cuerpo de montaña que mostraba un abultamiento o inflación que indicaba la presencia de migración de magma desde el interior hasta la superficie.

Wafid hizo un llamamiento a los residentes, escaladores y turistas para que no ingresen al área dentro de un radio de 1 kilómetro del cráter Marapi Gunung Dempo y 2 kilómetros hacia el sector norte del cráter.

«Esta zona tiene el potencial de verse afectado por el gas material y venenoso debido a la erupción freática», dijo Wafid, al tiempo que recuerda que los resultados del análisis de datos visual e instrumental, el nivel de actividad del Monte Dempo aún está en el Nivel II (Waspada).

El Centro de Mitigación de Volcanología y Desastres Geológicos (PVMBG) y Post de observación del volcán Depo continúan monitoreando el desarrollo de actividades de montaña, mientras que la comunidad debe permanecer tranquila, no provocada información informal, y siga la dirección del esquema de evacuación del gobierno local.