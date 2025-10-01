El monstruo de Jacob Elordi reveló en un nuevo aspecto

A medida que el calendario pasa al mes de Halloween, Netflix ha desatado un nuevo trailer para Guillermo del Toro‘s «Frankenstein«Incluyendo una mirada más cercana a (y mucha voz en off) de) Jacob ElordiEl monstruo resucitado, que se ha mantenido muy envuelto en imágenes anteriormente reveladas.

Junto con Elordi, el nuevo trailer también presenta miradas adicionales a Oscar Isaac Como Victor Von Frankenstein y Mia Goth como Elizabeth Lavenza, la novia de la loca científica para ser, así como los diversos sets de fantasía lujosos de la película, desde un barco albergado en un océano congelado hasta una fiesta de salón de baile bien asistida.

«Frankenstein» viene de una cálida recepción en el circuito del Festival de Otoño. La adaptación épica de la novela seminal de Mary Shelley se estrenó en el Festival de Cine de Venecia antes de disfrutar de proyecciones sorpresa en el Telluride Film Festival y otra alfombra roja en el Festival Internacional de Cine de Toronto. En TIFF, la película llegó como subcampeón del codiciado premio de elección del People’s Fest, un galardón que tradicionalmente es un checkether clave para la carrera de los Oscar.

Guillermo del Toro había estado desarrollando una adaptación «Frankenstein» durante décadas antes de que Netflix finalmente emitiera una luz verde. En Variedad historia de portada Para el Festival de Cine de Venecia, el director ganador del Oscar explicó que «el discurso habitual de Frankenstein tiene que ver con la ciencia que salió mal. Pero para mí, se trata del espíritu humano. No es una historia de advertencia: se trata de perdón, comprensión y la importancia de escucharse».

Netflix le está dando a «Frankenstein» un lanzamiento teatral limitado que califica los premios el 17 de octubre, con un debut en la transmisión el 7 de noviembre. Mire el nuevo trailer a continuación.