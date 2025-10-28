El ‘Monstruo de Florencia’ de Italia alcanza el número uno mundial en Netflix

netflixEl nuevo original italiano “El monstruo de Florencia” está triunfando y alcanzando el puesto número uno a nivel mundial en el gigante del streaming.

La serie del asesino en serie, dirigida por un especialista en género Stefano Sollimasubió a la cima de la lista de programas en idiomas distintos del inglés de Netflix con 9,6 millones de visitas durante la semana del 20 al 26 de octubre, según cifras de Netflix.

Durante el mismo período, la temporada 2 de “Nobody Wants This” encabezó la lista de programas en inglés de Netflix, pero con 8,6 millones de visitas, lo que convirtió al “Monster” italiano en el programa de televisión número uno de los streamers la semana pasada.

“El monstruo de Florencia”, que se estrenó el 22 de octubre, ascendió al número 1 en 44 territorios en Netflix en todo el mundo y se ubicó entre los 10 primeros en 85 países, según cifras de Netflix que cubren el período del 20 al 26 de octubre.

El título del programa sobre crímenes reales es el apodo que se le da al presunto asesino en serie, que cometió ocho asesinatos dobles en el transcurso de 17 años, desde finales de los 60 hasta mediados de los 80, atacando a parejas estacionadas en automóviles en lugares apartados de Florencia. “El Monstruo de Florencia” siempre usó la misma arma: una Beretta calibre .22.

Estos asesinatos en serie sin resolver han cautivado a los italianos durante décadas. Ahora están cautivando al mundo.

La serie limitada de cuatro episodios, que se rodó en gran parte en Florencia y sus alrededores, reúne a Sollima con el escritor Leonardo Fasoli y el gran director de fotografía italiano Paolo Carnera, con quienes Sollima trabajó en “Gomorra” y en el drama sobre tráfico de cocaína “ZeroZeroZero”.

«Felicitamos a Stefano Sollima, Leonardo Fasoli y nuestros increíblemente talentosos socios de AlterEgo, junto con nuestros colegas de The Apartment, y agradecemos al equipo de Netflix por su apoyo inquebrantable», dijo Andrea Scrosati, director de operaciones y director ejecutivo de Europa continental del grupo Fremantle, en un comunicado.

«El éxito global de ‘El monstruo de Florencia’ en Netflix subraya el poder y el alcance de una gran narración sin importar de dónde emane», añadió Scrosati.

“El Monstruo de Florencia” es una producción de The Apartment, una empresa de Fremantle, y la teja AlterEgo de Sollima. Los productores son Lorenzo Mieli, Stefano Sollima y Gina Gardini.

Cada uno de los cuatro episodios del programa cuenta la historia de un hombre que, en un momento dado, los investigadores creyeron que era el asesino.

Sollima, que además de las series “Gomorra” y “ZeroZeroZero” también dirigió películas de Hollywood como “Sicario: El día del soldado” y “Sin remordimientos”, pasó más de un año investigando los asesinatos. Eligió seguir varias líneas de investigación en el caso sin resolver, comenzando con la conocida como la “pista sarda”, generada por una pareja sarda que vivía en Toscana con problemas de infidelidad.

«Describir a los sospechosos individualmente nos permitió investigar la monstruosidad en un sentido más amplio: no sólo el supuesto Monstruo de Florencia, sino la monstruosidad que algunos de estos personajes mostraban en sus relaciones íntimas, familiares y de amistad», afirmó. dijo el director Variedad en septiembre en el Festival de Cine de Venecia, donde se estrenó “El monstruo de Florencia”.

«De repente, nos dimos cuenta de que la historia se estaba volviendo mucho más amplia y se centraba no tanto en la caza del Monstruo de Florencia, sino más bien en una investigación del hombre y cómo es portador del mal».