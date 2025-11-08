El monovolumen híbrido BYD se vende a partir de 400 millones de IDR

Pekín, VIVA – BYD ha vuelto a marcar un gran avance en el mercado de la automoción con el lanzamiento de un nuevo monovolumen llamado mundo m9 o conocido en China como BYD Xia 2026. Este automóvil familiar de siete pasajeros tiene un precio de 206.800 yuanes a 269.800 yuanes, o alrededor de 400 millones de IDR a 530 millones de IDR si se convierte a rupias.

Lea también: Más popular: Jaecoo J5 EV Rp. 249,9 millones, descuento fiscal de fin de año y nuevo monovolumen de BYD



Para atraer a los consumidores, BYD también ofrece incentivos de intercambio limitados, que pueden reducir el precio inicial a 196.800 yuanes o alrededor de 380 millones de IDR. Aunque el precio es relativamente asequible en su clase, las características y la tecnología son equivalentes a las de los coches premium.

Adaptado de VIVA Automotive de CarnewschinaEl sábado 8 de noviembre de 2025, este monovolumen cuenta con el sistema híbrido enchufable (DM de quinta generación) característico de BYD, que combina un motor de gasolina 1.5 turbo con un motor eléctrico de alta potencia. Como resultado, las prestaciones siguen siendo potentes, pero el consumo de combustible es mucho más económico, sólo entre 4,9 y 5,0 litros cada 100 km.

Lea también: El nuevo monovolumen de BYD se lanza mañana, más barato que el Denza



La autonomía combinada entre gasolina y eléctrico es de más de 1.100 kilómetros, lo que lo convierte en una opción atractiva para viajes largos. Las dos variantes tienen una autonomía puramente eléctrica de 100 km, mientras que la versión más alta puede recorrer hasta 218 km únicamente con energía eléctrica.

Lea también: Más popular: Precios del combustible BP-AKR, BYD Racco ataca a Japón y Daihatsu listo para el etanol E10



En términos de apariencia, el BYD M9 parece moderno con una gran parrilla estilo «escama de dragón» y faros LED continuos en la parte delantera. La versión más alta incluso cuenta con un sensor lidar en el techo, lo que indica que está preparado para funciones semiautónomas.

El lateral destaca con puertas correderas eléctricas dobles, cerradura digital vía Bluetooth o NFC y cristales de privacidad para los pasajeros traseros. Su tamaño es relativamente grande, con una longitud de más de 5 metros y una distancia entre ejes de 3 metros, lo que proporciona un espacio interior muy espacioso.

El diseño trasero utiliza luces LED especiales estilo nodo de BYD, agregando un efecto lujoso y futurista. Hay varias opciones de colores nuevas, que incluyen Ink Bamboo Green, Glazed Purple-Gold y Moon Shadow Black-Gold.

Al ingresar a la cabina, se puede sentir inmediatamente una atmósfera lujosa con iluminación ambiental de 128 colores y un sistema de fragancia de cabina. El interior está disponible en dos elegantes colores: Marrón Sándalo-Beige y Gris Montaña Lejana.

Las funciones de entretenimiento tampoco son menos sofisticadas. Hay una pantalla central de 15,6 pulgadas con un sistema DiLink 150 que admite control de voz basado en DeepSeek AI, karaoke sin micrófono y conectividad de teléfonos inteligentes de varias marcas.