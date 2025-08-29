El momento Prabowo abraza con fuerza a la madre de Affan, Ojol, quien fue asesinado por Brimob

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto visitó la funeraria de un taxista de motocicleta en línea (ojol) Nombrado Affan kurniawan El viernes 29 de agosto de 2025 por la noche. El fallecido affan fue asesinado después de ser aplastado por un vehículo táctico (Rantis) Brote durante la manifestación.

Prabowo fue acompañado por el Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya y varios gabinetes rojos y blancos, como el Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin y el comandante de TNI, el general Agus Subiyanto.

En el video recibido, Prabowo pareció ingresar a la funeraria y fue bienvenido por la familia Affan. El jefe de estado se acercó inmediatamente a Zulkifli, el padre de Affan.

Prabowo visitó la funeraria de Affan Kurniawan Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

«Soy condolencias, sí, está bien», dijo Prabowo.

Entonces, Prabowo también abrazó a la madre de Affan, Erlina. El presidente afirmó que lamenta mucho el incidente de que Befell Affan Kurniawan.

«Estoy bien mamá. Lo siento. Lo siento demasiado», dijo.

Erlina también respondió que su hijo Affan había muerto. No pudo contener las lágrimas. Entonces el presidente Prabowo abrazó a Erlina con fuerza.

Se sabe que el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado después de que Tail fuera golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Sin embargo, el metro de Polda Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).



Apariencia de 7 brimobs en autos rantis que son largos ojol

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.

Patsus tiene como objetivo explorar el caso intensivo de la muerte de Affan. Entonces se decidirá relacionado con el castigo ético por sus violaciones.

«Si bien esta sustancia aún está bajo examen y aclaración. Aclaración, solicitaremos información no solo sospecha sino también de testigos oculares», dijo.